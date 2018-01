Gemeente Roosendaal blijft per e-mail bereikbaar

Uit een onderzoek van belangenorganisatie 'Wij verdienen beter' blijkt dat 86 gemeenten niet meer bereikbaar zijn per mail en dat is volgens hen een slechte ontwikkeling.

Wethouder Lok laat weten dat het e-mailadres inderdaad niet meer op de website staat, maar dat mensen gewoon het contactformulier op de website kunnen invullen.

"Hierdoor gaat de afhandeling aan de achterkant sneller en worden vragenstellers sneller geholpen", aldus de wethouder. Het stellen van vragen is ook mogelijk via WhatsApp, Facebook, Twitter en telefoon.

Privacygevoelig

Het contactformulier is echter laagdrempelig ingericht waardoor inwoners met minimale inspanning een vraag kunnen stellen. "De mogelijkheid om een e-mail te sturen is nog steeds aanwezig, deze worden ook beantwoord. Wij kiezen er bewust voor om dit niet actief te promoten, omdat is gebleken dat veel burgers te veel privacygevoelige informatie per mail versturen."

De vraag van de Roosendaalse Lijst of de gemeente niet te veel onnodige informatie vraagt aan de burger wordt door de wethouder dan ook negatief beantwoord. "Het uitgangspunt van de gemeente is en blijft dat we geen informatie vragen die niet nodig is."