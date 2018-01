Daan en Tess in 2017 de populairste namen in Brabant

West-Brabant

A4 bij Bergen op Zoom toch weer dicht na beschadiging door frituurvet

De A4 bij Bergen op Zoom in de richting van Rotterdam is vrijdagavond weer dichtgegaan wegens een spoedreparatie aan het asfalt, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). Vrijdagochtend vloog op de snelweg een vrachtauto met frituurvet in brand.