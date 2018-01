Designer Maarten Baas ontvangt ereburgerschap Noord-Brabant

Baas krijgt de onderscheiding vanwege zijn verdiensten op gebied van (internationaal) design. Ook heeft hij in zijn provincie veel betekent op het gebied van innovatie, veerkracht, ambacht en beeldende kunst.

De kunstenaar studeerde in 2002 af aan de Design Academy in Eindhoven en in 2009 werd hij uitgeroepen tot Designer of the Year tijdens Miami Design. Ook is hij lid van de Koninklijke Academie voor Kunsten en Wetenschappen.

Werk van Baas is onder andere te zien in diverse internationale musea en het Stedelijk en het Rijksmuseum in Amsterdam. Bekendheden als Kanye West en Brad Pitt hebben zijn werk in bezit.

Guus Meeuwis, Michael van Gerwen, dj Tiësto en Ireen Wüst zijn eerder uitgeroepen tot ereburger.