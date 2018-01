Twee West-Brabantse zaken op coldcase-kalender

De politie hoopt meer te weten te komen over de vermiste John Heijboer uit Oosterhout. Sinds hij op 23 augustus 2005 met een gehuurde auto zijn woning verliet, is er niks meer van hem vernomen.

De man liet zijn mobieltje, bankpassen en belangrijke paperassen achter in zijn woning. Heijboer had weinig contact met zijn familie, maar had wel een goede relatie met zijn twee kinderen uit zijn tweede huwelijk.

Daarnaast is het nog altijd niet bekend wie de dode jonge vrouw is uit Teteringen, die in 1990 werd gevonden door een gezin dat wandelde door het bos Cadettenkamp.

Er werden meerderen mensen aangehouden na de vondst van de vrouw, die geschat wordt tussen de 15 en 18 jaar.

Tips

De politie heeft tot verlenging van de kalender besloten nadat de eerste uitgave met 52 coldcases (een per week) in 2017 tot veel bruikbare tips leidde. De eerste kalender met onopgeloste levensdelicten en vermissingen leverde 78 tips op over zaken op de kalender, waarvan er 32 bruikbaar bleken.

In negen oude zaken is het politieonderzoek heropend of wordt heropening onderzocht. De kalender komt in gevangenissen en op kantoren van de reclassering te hangen.