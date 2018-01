Burgemeester neemt maatregelen na overlast bij seniorenflat Bergen op Zoom

West-Brabant 'VVD en D66 stellen vragen over ingestorte muur bij school in Etten-Leur' De fracties van de VVD en D66 in Etten-Leur willen van het college weten hoe woensdag de muur bij basisschool D'n Overkant in Etten-Leur tijdens de westerstorm op woensdag heeft kunnen instorten.