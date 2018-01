Man (27) opgepakt voor inbraak in augustus na DNA-match

De man zou vorig jaar in de nacht van 8 op 9 augustus apparatuur hebben gestolen uit een elektronicawinkel op de Bisschopmolenstraat in Etten-Leur na het ingooien van een winkelruit. Een woordvoerder van de politie meldt aan NU.nl dat de man bij deze inbraak sporen heeft achtergelaten, waaraan hij maanden later is geïdentificeerd.

De verdachte is aangehouden in een woning in Sint-Willebrord. De man woont hier alleen niet, hij heeft geen vaste woonplaats.