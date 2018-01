West-Brabant Twee inbraken in Zundertse Molenstraat De politie is op zoek naar getuigen van een inbraak in een hotel en een outletcenter in de Molenstraat in Zundert. Vrijdagavond vonden beide inbraken kort na elkaar plaats. Volgens de politie werd de eigenaar van het hotel in zijn slaapkamer op de eerste etage met twee inbrekers geconfronteerd.