Stacaravan in Nieuw-Vossemeer brandt volledig uit

De brandweer van Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Bergen op Zoom werden omstreeks 02.30 uur gealarmeerd.

In eerste instantie werd de brand gemeld aan de Vijzel in Nieuw-Vossemeer maar dit bleek als snel incorrect. De vlammen waren al vanaf grote afstand te zien. Toen het eerste voertuig van de brandweer ter plaatse kwam was er al geen houden meer aan. Daarop is besloten om de stacaravan gecontroleerd te laten uitbranden.

Er was niemand in de stacaravan aanwezig. De rook van de brand trok niet over het dorp zelf, maar ging de polder in. De brandweer kon nog niet zeggen hoe de brand is ontstaan. De brandweer en politie zullen onderzoek naar de brand doen.