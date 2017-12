Geen risicovolle vloerconstructies in Bergen op Zoom

Eerder dit jaar stortte een in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven in, waarbij gebruik werd gemaakt van een constructie met breedplaatvloeren. De oorzaak bleek een bouwfout te zijn.

De minister naar aanleiding van dit incident gemeenten op alle risicovolle constructies te laten onderzoeken. De gemeente Bergen op Zoom gaf hier gehoor aan door in november om alle gebouwen die na 1999 gebouwd zijn met een breedplaatvloer te laten onderzoeken. Dit om zeker te weten dat er geen gebouwen in Bergen op Zoom zijn die in kunnen storten.

De burgemeester laat vrijdag weten dat de uitkomst van het onderzoek in Bergen op Zoom positief is.