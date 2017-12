Kerstdagen in Roosendaal verlopen bewolkt en mogelijk regenachtig

West-Brabant Theehuis Gueliz zes maanden dicht vanwege hennepvondst Burgemeester Petter van Bergen op Zoom sluit per 1 januari theehuis Gueliz aan de Prins Bernhardlaan in Bergen op Zoom. Aanleiding voor de sluiting is de vondst van een grote hoeveelheid softdrugs in het theehuis.