Theehuis Gueliz zes maanden dicht vanwege hennepvondst

Bij een controle op 17 april van dit jaar trof de politie in het theehuis een grote hoeveelheid softdrugs aan. De politie onderzocht het theehuis naar aanleiding van verschillende meldingen over het vermoeden van drugshandel.

Een verdachte verklaarde in een politieonderzoek dat hij de hennep die hij in zijn bezit had, gekocht had in theehuis Gueliz in Bergen op Zoom.

In het theehuis werden twee boodschappentassen met henneptoppen en gedroogde hennep aangetroffen. Gezien de hoeveelheid softdrugs gaat de burgemeester ervan uit dat de softdrugs bestemd is voor verkoop, aflevering of verstrekking.

Op grond van artikel 13b van de Opiumwet gelast de burgemeester daarom om het theehuis voor 6 maanden te sluiten.

Eigenaar

De eigenaar van het theehuis moet ervoor zorgen dat het pand volledig is afgesloten en dat het niet betreden wordt. Als de eigenaar geen gehoor geeft aan de last laat de burgemeester het pand op kosten van de eigenaar dichtplanken en verzegelen.

Bergen op Zoom kent strikte handhaving van de Opiumwet om handel in drugs in woningen en lokalen tegen te gaan. Handel in drugs vormt immers een ernstige aantasting van de openbare orde, de veiligheid en de volksgezondheid.

Dit jaar legt de burgemeester voor de derde keer deze maatregel op. De sluiting duurt 6 maanden.