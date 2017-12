Herstel 'broddelwerk' aan voormalig stadhuis kost drie ton

Wethouder Eef Schoneveld spreekt van een pijnlijke kwestie.

De glas-in-lood panelen van het voormalige stadhuis hadden onderhoud nodig omdat deze, onder andere door vandalisme, ruitbreuk bevatten, scheurwerk vertoonden en het loodwerk niet overal goed aansloot of gedeeltelijk ontbrak. Hierdoor kwamen er klachten over de tocht en vochtproblemen.

De gemeente Moerdijk had goede ervaringen met een glaszetter bij het Mauritshuis in Willemstad. "In het kader van regulier onderhoud bij het stadhuis van Klundert hebben we toen hetzelfde bedrijf ingeschakeld", legt Schoneveld uit.

Heineken House

Toen die werkzaamheden bezig waren, kreeg de gemeente via omwegen te horen dat het stadhuis op het Holland Heineken House begon te lijken vanwege de groene gloed van de ramen. "We zijn toen gaan kijken en constateerden twee dingen. In de eerste plaats dat het werk niet goed was verricht."

Zo bleek onder andere dat bij het uithalen van de glas-in-loodbeglazing monumentaal glas was gesneuveld. "En ten tweede dat er zodanige herstelwerkzaamheden werden gedaan dat het eigenlijk monumentplichtig was. We hadden daar toestemming voor moeten hebben van de Monumentencommissie om er sowieso aan te mogen beginnen."

Rapport

De gemeente Moerdijk heeft daarop het werk stil laten leggen en is met de aannemer in gesprek gegaan. Schoneveld: "Dat gesprek verliep niet echt prettig. De aannemer hebben we uiteindelijk ook niet meer toegelaten op het terrein."

Een erfgoeddeskundig bureau heeft de huidige staat van het pand geïnspecteerd en een rapport uitgebracht. Dat bureau is met een plan gekomen dat 286.000 euro kost. "Maar als we dat plan laten uitvoeren is het stadhuis de komende dertig tot veertig jaar wel weer helemaal spic en span en zoals het moet zijn. Niet alleen qua glas-in-lood, maar onder andere ook qua isolatie."

Schuld

Het niet goed uitgevoerde werk van de aannemer die niet meer toegelaten werd op het terrein heeft de gemeente 58.500 euro gekost. "Bij een wanprestatie kun je de aannemer natuurlijk aansprakelijk stellen. We hebben daarover ook advies ingewonnen. Maar we vinden ook dat er sprake is van gedeelde schuld."

"Het werk is weliswaar niet goed gedaan, maar wij als gemeente hebben aan de voorkant het bestek niet goed gemaakt, tijdens het werk onvoldoende toezicht gehouden en niet tijdig ingegrepen."

Geen procedure

De gemeente heeft daarom besloten om geen procedure te starten. "Ook al omdat het werk dan alleen maar extra vertraging loopt. Daarnaast gaan we door onze eigen tekortkomingen dat bedrag van 58.000 euro ook nooit volledig terug krijgen. Misschien hebben we recht op ongeveer de helft, maar je moet ook rekening houden met advocaatkosten."

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad is dan ook om het hierbij te laten en vol in te zetten op nieuwe herstelwerkzaamheden die bijna drie ton gaan kosten. "Want we kunnen het voormalige stadhuis in Klundert ook niet nog twee winters zo onaangeroerd laten staan", besluit Eef Schoneveld.

Vermoedelijk neemt de gemeenteraad op donderdag 18 januari een besluit.