Verdacht CDA-raadslid Moerdijk Fred W. stopt

"De fractie, het bestuur en het raadslid zijn het er over eens dat deze situatie niet verenigbaar is met het uitvoeren van een functie in het openbaar bestuur", laten ze weten.

Volgens het CDA wil W. voorkomen dat de partij imagoschade oploopt. Of hij in de toekomst nog plaats neemt in de raad, heeft hij nog niet besloten.

Volgens de FIOD heeft W. van 2012 tot 2017 als voorzitter van twee stichtingen met opzet verkeerde aangiften gedaan van de omzetbelasting. Bovendien zou hij belastingteruggaven aan beide stichtingen onmiddellijk hebben overgeboekt naar zijn privérekening.

Onjuiste belastingaangiften

Mogelijk heeft de verdachte ook voor zichzelf onjuiste belastingaangiften gedaan. Naar schatting is de schatkist door de fraude minimaal vier ton misgelopen.

Het 61-jarige raadslid uit Langeweg werd woensdag na twee dagen verhoor vrijgelaten. Volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie blijft hij verdachte en gaat het onderzoek door.