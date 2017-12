Gemeenteraadslid Moerdijk aangehouden voor witwassen en belastingfraude

W. is voorzitter van twee stichtingen. Soms bleek dat de terug te vragen omzetbelasting hoger was dan de behaalde omzet in die jaren. Bovendien zou hij belastingteruggaven aan beide stichtingen onmiddellijk hebben overgeboekt naar zijn privérekening. Daarnaast heeft de verdachte mogelijk ook voor zichzelf onjuiste belastingaangiften gedaan. De FIOD begon met het strafrechtelijk onderzoek na een controle door de Belastingdienst.

De Moerdijkse CDA-fractievoorzitter Désirée Brummans bevestigde maandag de aanhouding van haar fractiegenoot. W. zit al meer dan tien jaar in de Moerdijkse gemeenteraad en maakte sinds anderhalf jaar deel uit van de CDA-fractie na een overstap vanuit een lokale partij. Het CDA beraadt zich in overleg met het landelijke partijbestuur op zijn plek binnen de fractie en op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, volgend jaar. "We zijn behoorlijk geschokt en echt verbijsterd'', zei Brummans.

Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk laat weten dat hij maandagochtend is geïnformeerd door de hoofdofficier van het fraudeparket van justitie. Ook hij reageerde geschrokken. "Het is heel heftig. Elke schijn van persoonlijke bevoordeling moet je vermijden en daarom schrik ik van dit soort berichten. Als blijkt dat de verdenkingen kloppen dan is een raadslidmaatschap niet meer mogelijk.''