Ontruiming laatste veld camping Fort Oranje verloopt rustig, twee arrestaties

"Dit komt voort uit de situatie daar", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan NU.nl. Ondanks de arrestaties "valt het reuze mee" volgens de woordvoerder. "Er is natuurlijk wel commotie en verdriet, maar weinig echte incidenten."

Zowel politie als beveiliging is op de camping aanwezig om alles in goede banen te leiden. "We verwachten dat de ontruiming tegen het einde van de ochtend wel is afgerond."

Bewoners met een zorgindicatie mogen nog wel op het terrein blijven tot voor hen een andere oplossing is gevonden. "Het gaat per januari ongeveer om 108 mensen", meldt de woordvoerder. Het is niet bekend wanneer het terrein helemaal leeg is, omdat deze bewoners te maken hebben met wachtlijsten voor vervangende woonruimte.

De beveiliging zal 24 uur per dag aanwezig zijn tot de camping helemaal niet meer bewoond wordt, aldus de veiligheidsregio.

Bestuursrechter

Verschillende groepen bewoners en eigenaar Cees Engel zijn in de afgelopen maanden naar de Raad van State gestapt om de ontruiming stop te zetten, maar de bestuursrechter wees dit alle keren af.

Op 23 juni van dit jaar gaf Zundert te kennen de probleemcamping te willen sluiten, na een lange geschiedenis van incidenten op het gebied van criminaliteit. Eind juli is gestart met de ontruiming. Het is nog niet bekend wat er in de toekomst met het terrein gaat gebeuren.

Fort Oranje is bekend van de SBS6-documentaireserie Fort Oranje: Camping of krottenwijk. Hierin worden de verpauperde woonomstandigheden van de op dat moment 2.500 inwoners uitgelicht.