Eigenaar Cees Engel aangehouden bij bezoek aan Fort Oranje

Dat meldt BN De Stem.

Donderdag besloot de Bredase rechtbank dat de eigenaren van camping Fort Oranje in Rijsbergen voorlopig weer op het terrein mogen begeven. De betrokkenen hadden de rechter verzocht om schorsing van het gebiedsverbod dat hen door de Gemeente Zundert is opgelegd.

Dat verbod werd in eerste instantie van kracht toen de Gemeente Zundert in juni het beheer over de beruchte camping overnam nadat eigenaar Cees Engel de sluiting van het recreatiepark had aangekondigd. De Gemeente Zundert wil de camping saneren, de huidige bewoners herhuisvesten en werken aan een structurele oplossing voor het terrein.

Ontruiming

Op 31 juli is een begin gemaakt met de ontruiming van de probleemcamping die regelmatig het nieuws haalde vanwege slechte huisvesting en vanwege criminaliteit. De gemeente Zundert wil op 6 december het laatste van in totaal elf velden ontruimen. Fort Oranje kreeg veel bekendheid door een serie op televisiezender SBS.

Het gebiedsverbod voor de eigenaren werd recentelijk met drie maanden verlengd. En dat is tegen het zere been van de vier eigenaren: Cees Engel, zijn zoon Jan, vriendin Norris Schmidt en juridisch adviseur Jeroen Pols. Laatstgenoemde trok vorige week, toen de Bredase rechtbank zich ook al over de kwestie boog, in de rechtszaal flink van leer.

De ontmanteling van de camping vergeleek hij met het ruimen van varkens. Ook trok hij de onpartijdigheid van de rechter in twijfel. Een verzoek om wraking van de rechter vond hij, gezien de tijdsdruk, echter een onzinnige exercitie. De Gemeente Zundert wil het viertal niet meer op de camping toelaten omdat zij vreest dat de resterende bewoners hierdoor verzet gaan plegen tegen de ontruimingen.

Incidenten

Dat laatste is echter niet goed gemotiveerd door de Zundertse burgemeester Leny Poppe-de Looff, zo stelde de rechter donderdag, waardoor van verlenging van het gebiedsverbod voor de eigenaren geen sprake kan zijn.

Volgens de rechter hebben zich de voorbije maanden geen incidenten voorgedaan bij Fort Oranje en is ook het eerder opgelegde gebiedsverbod niet overtreden. Bovendien is de situatie op camping Fort Oranje inmiddels aanzienlijk gewijzigd omdat veel bewoners reeds zijn vertrokken en het gros van de velden is ontruimd.