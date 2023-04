Kantoorpersoneel NS vaker in de trein om werkdruk conducteurs te verlichten

NS zet honderden mensen van kantoor en tijdelijk ingehuurde beveiligers in om de werkdruk van conducteurs in de trein te verlichten. 250 kantoormedewerkers zijn bereid om een jaar lang twee dagen in de maand treinassistent te zijn.

Het kantoorpersoneel van NS heeft niet de bevoegdheid om kaartjes te controleren, maar ze kunnen wel vragen van reizigers beantwoorden. Ook vormen ze bij lange treinen een extra paar ogen bij het sluiten van de deuren. Dat is werk dat een conducteur eigenlijk niet alleen kan doen.

NS-topman Wouter Koolmees erkende dat het snel oplopende tekort aan conducteurs en machinisten tot problemen had geleid. Zo moest de spoorvervoerder soms ritten schrappen. Maar dat leidde op sommige trajecten tot grote drukte in de spits. Tegelijkertijd kwam er steeds meer druk te staan op een steeds kleinere groep conducteurs en machinisten.

Het grote personeelstekort was onder meer het gevolg van hoog ziekteverzuim door corona en een opschaling van de dienstregeling. In december was sprake van een acuut tekort van zeker 500 mensen.

Door de werving van nieuw personeel is dat tekort inmiddels wel iets ingelopen, maar de NS weet nu al dat er ook dit jaar weer een groep conducteurs op het punt staat om met pensioen te gaan. Zoals het er nu naar uitziet, zijn er dit jaar nog ruim 400 hoofdconducteurs nodig en zo'n 150 machinisten.

Wat de situatie extra bemoeilijkt is dat nieuwe conducteurs niet allemaal meteen aan de slag kunnen. Ze moeten eerst een opleiding volgen en het duurt waarschijnlijk nog maanden voor ze daarmee klaar zijn.

Tijdelijke ingreep moet zorgen voor minder zieken

De kantoormedewerkers die in de loop van deze maand de trein in gaan, hebben ook een korte cursus moeten volgen, bijvoorbeeld voor het omgaan met een portofoon. Afgelopen maanden heeft er ook al een klein groepje kunnen proefdraaien in de trein.