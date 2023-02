Hier moet je op letten als je wordt benaderd door een recruiter

Niet op zoek naar ander werk, toch een berichtje van een recruiter via LinkedIn of in je mail met een aanbod bij een andere werkgever. De een ervaart dat headhunten als vleiend, de ander vindt het storend. Loont het, als je prima op je stek zit, om toch te luisteren naar aanbiedingen?

Het actief benaderen van kandidaten, via LinkedIn of e-mail, wordt al jaren gedaan om openstaande vacatures te vervullen. In de krappe arbeidsmarkt van nu gebeurt dat steeds vaker. Volgens Intelligence Group werd bijna 38 procent van de beroepsbevolking in het tweede kwartaal van 2022 door een werkgever gepolst om over te stappen.

Danielle van Gaal, recruitmentconsultant bij Luke Recruitment: "De arbeidsmarkt is al een tijd oververhit en ook bij ons staan opdrachten langer open. Mensen hebben tegenwoordig de keuze uit twee of drie mooie aanbiedingen. Je ziet inderdaad dat bedrijven goede mensen vaker benaderen. Voor ons is dit overigens normaal, wij proberen altijd de beste mensen uit de markt te halen, dus ook die mensen die al een baan hebben."

Van Gaal noemt het verstandig om altijd even te sparren als je wordt benaderd. "Is het niet voor nu, dan wel voor later. Je hebt dan in ieder geval kennisgemaakt, weet wat je aan elkaar hebt en waar de wederzijdse behoeften liggen. Het gebeurt regelmatig dat mensen dan veel later alsnog bij mij terugkomen."

Soms is het goed om het gras bij de buren te bekijken, juist om te zien dat het daar niet groener is.

Wendy van Wijngaarden, recruitmentconsultant

Eerste stap naar meer werkplezier

Zelfs als je ontzettend tevreden bent in je huidige werk, kan het volgens recruitmentstrateeg Wendy van Wijngaarden toch interessant zijn om in gesprek te gaan als je wordt benaderd. "Wie weet geeft het je een nieuw perspectief op wat er in je carrière mogelijk is; een functie met meer verantwoordelijkheden, meer vrijheid in hoe je je werk uitvoert, betere arbeidsvoorwaarden of een werksfeer waarin je je meer thuis voelt. Zo'n bericht van een recruiter kan dus de eerste stap zijn naar meer werkplezier."

Een gesprek kan ook tot de conclusie leiden dat je moet blijven waar je bent. "Ik voerde zelf ooit wat oriënterende gesprekken met andere bedrijven. Hoewel die me graag wilden hebben, ontdekte ik dankzij die gesprekken hoe goed ik het had bij mijn toenmalige werkgever. Ik voelde nieuwe waardering voor het vertrouwen en de goede arbeidsvoorwaarden. Soms is het goed om het gras bij de buren te bekijken, juist om te zien dat het daar niet groener is."

Niet iedere headhunter lijkt overigens even zorgvuldig in het zoeken van de juiste kandidaat voor een functie, weet Van Wijngaarden. "Zelf ben ik weleens benaderd voor een baan als dataconsultant, terwijl ik recruiter was bij een bedrijf dat dataconsultants in dienst had. En ik werd ooit gevraagd voor een startersbaan als secretaresse terwijl ik dat werk al tien jaar niet meer deed."

Kritisch kijken of aanbod wel echt bij je past

Van Gaal ziet grote verschillen tussen recruiters en wervings- en selectiebureaus. "Veel corporate recruitmentbureaus doen hun werk echt wel goed, maar je hebt ook van die cv-schuivers die met hagel schieten. Als benaderde werknemer moet je het kaf van het koren zien te scheiden."

Van Wijngaarden adviseert om kritisch te kijken of de baan waarvoor ze je benaderen ook echt bij je past en te bedenken of je een goed gevoel hebt bij de recruiter in kwestie. "Recruiters kunnen aandringen, maar voel je nooit bezwaard om te antwoorden dat je geen interesse hebt." Ben je wel nieuwsgierig geworden? Dan raadt zij aan om altijd de volgende informatie op te vragen:

Naam van het bedrijf en een link naar de vacature

Locatie van het bedrijf (i.v.m. reisafstand)

Of ze een thuiswerkbeleid hebben

Salarisindicatie en overzicht van de andere arbeidsvoorwaarden voor deze functie

Geen garantie dat je de baan krijgt

Van Wijngaarden: "Een goede recruiter bespreekt dit soort informatie uit zichzelf met je, maar voel je ook vrij om ernaar te vragen. Je hebt het recht op deze informatie, dus geef een recruiter nooit toestemming om je als kandidaat voor te stellen voor een vacature voordat je vragen beantwoord zijn."

Maar een aanbieding accepteren betekent nog niet dat de baan binnen is, waarschuwt Van Gaal. "Ook als je benaderd wordt, moet je gewoon het selectieproces doorlopen. Dus op een gesprek of drie, vier moet je je echt voorbereiden. Dat communiceren wij ook altijd duidelijk."

De recruiter zal ongetwijfeld meer kandidaten benaderd hebben, zegt Van Wijngaarden. "Grote kans dat je concurrentie hebt, dus bereid je goed voor op het sollicitatiegesprek. Lees de website en de vacature goed door, bekijk de LinkedIn-profielen van de mensen met wie je het sollicitatiegesprek hebt en noteer de vragen die je voor ze hebt."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.