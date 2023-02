Designerjurk huren voor een bruiloft? Met hun platform kan het

Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Florentine Gillis bedacht een platform voor het huren en verhuren van designerkleding.

Een verhuurbedrijf voor kleding, hoe ben je op het idee gekomen?

Gillis: "Ik ergerde me al langer aan de vervuilende kledingindustrie en wilde eigenlijk geen nieuwe kleding meer kopen. Het leek me tegelijkertijd leuk om anderen blij te kunnen maken met wat ik in de kast had hangen. Het huren van designerkleding bestond al wel, ook in Nederland. Maar in bijvoorbeeld Amerika was het concept veel groter. Ik dacht: dat moet hier ook op grotere schaal kunnen. "

En hoe maakte je daar vervolgens een bedrijf van?

Gillis: "Volgens mij is het grootste probleem waar startups tegenaan lopen dat ondernemen geld kost. Ik ben begonnen met een formulier van Google waarin gebruikers konden aangeven wat ze wilden huren en verhuren. Daarmee ben ik gaan testen. Want voor je er veel geld in gaat steken, wil je eerst zeker weten dat mensen wel op je idee zitten te wachten. Een jaar geleden heb ik Circle Closet gelanceerd. Daarna is mijn bedrijfspartner Agnes Scheltema erbij gekomen."

Scheltema: "Een gemeenschappelijke vriendin heeft ons aan elkaar gekoppeld. Ik kon Florentine vanuit mijn kennis over groei en strategie goed helpen. Al snel zag ik hoe groot het concept kon gaan worden. Want wie wil nou naar elke bruiloft dezelfde outfit aan? En veel vrouwen hebben een volle kledingkast, hoe tof is het als je daar geld aan kunt verdienen?"

Het is toch heel cool als jouw jurk naar een feest van een Italiaanse prins gaat?

Agnes Scheltema, partner Circle Closet

Hoe werkt het verhuurproces precies?

Scheltema: "Als je een kledingstuk bij ons wil verhuren, dan moet het aan bepaalde eisen voldoen. We focussen op redelijk nieuwe kleding van betere kwaliteit en uit een hogere prijsklasse. De verhuurder uploadt foto's en informatie over het kledingstuk en als wij het goedkeuren komt het beschikbaar."

"We koppelen huurder en verhuurder nu nog aan elkaar via WhatsApp-groepen. Zodra er iemand is die het wil huren, zetten we hen samen in een appgroepje. Uiteindelijk krijgt de verhuurder het kledingstuk ongewassen weer terug. We merken dat de eigenaar zelf het beste weet hoe de kleding gewassen moet worden."

Wat willen jullie nog verbeteren?

Scheltema: "Onze strategie is om alles eerst op een simpele manier te testen om te zien of het werkt, zoals met het koppelen via WhatsApp-groepen. Dat willen we in de toekomst anders gaan doen. Het platform willen we op technisch gebied nog veel slimmer en handiger maken. We willen ook een klantenservice opzetten en investeren in marketing."

Gillis: "We zijn nu op een punt dat we het op onze handmatige manier bijna niet meer aankunnen. Het is tijd om de volgende fase in te gaan en meer te automatiseren. We zien dat ons platform ook al aan begint te slaan bij mensen in België en Duitsland."

Scheltema: "Uitbreiden naar andere landen in Europa stond al op de planning, maar het gaat sneller dan gedacht. Dat is ook wel een bevestiging dat we goed zaten met ons gevoel. Ons initiatief komt blijkbaar op een goed moment."

Waarom slaat het idee zo aan, denken jullie?

Gillis: "Kleding wordt te vaak als wegwerpproduct gezien. Gelukkig wordt de groep die hier iets aan wil veranderen steeds groter, steeds meer mensen kopen tweedehands kleding. Er wordt tegenwoordig ook meer gezocht op 'bruidsjurk huren', zien we. Daar willen we in de toekomst op in gaan zetten. Het is heel bijzonder als je bijvoorbeeld een bruidsjurk van een BN'er kunt dragen of je eigen jurk kunt verhuren. Het is toch zonde als je 'm maar één keer draagt?"

Scheltema: "Verhuren wordt steeds normaler. En we zitten in een crisis waardoor mensen het heel fijn vinden om iets extra's te kunnen verdienen. Een vriendin van mij was eerst sceptisch over het idee, maar heeft de afgelopen maand 500 euro verdiend. Daarnaast: het is toch heel cool als jouw jurk naar een feest van een Italiaanse prins gaat of een gelegenheid waar de Obama's toevallig ook zijn?"

