Op jacht naar je droombaan? Zo vinden werkgevers jou

Dat je met een ijzersterk LinkedIn-profiel indruk maakt tijdens je sollicitatie, wist je waarschijnlijk al. Maar kan je er ook voor zorgen dat jij niet op zoek hoeft naar je droomfunctie, maar dat werkgevers juist bij jou aankloppen? Zo laat je je LinkedIn-pagina voor je werken.

1. Benoem je kwaliteiten

Om online op te vallen moet je je onderscheidende kwaliteiten en ervaring in kaart brengen. Saskia Postma helpt mensen met hun online profilering. "Welke kwaliteiten worden er voor jouw droombaan gevraagd? Zorg dat je helder opschrijft hoe jij van toegevoegde waarde kan zijn voor die functie. "

Weet je eenmaal wat je in huis hebt, dan is het tijd om je pagina zo in te richten dat hij in het oog springt bij potentiële werkgevers. Dat begint met de headline van je pagina: de regel die direct onder je naam getoond wordt. Zoeken op LinkedIn werkt immers net als Google, legt LinkedIn-trainer Brendy Batenburg uit. Zet daarom zoekwoorden in je kopregel die passen bij wat je al kunt of bij het werk wat je graag wil doen.

Werk je nu nog niet in de functie of sector van je dromen, dan loont het om je ambitie in de kopregel te noemen. "Voeg hier ook het woord 'beschikbaar' aan toe. En benoem vanaf wanneer je aan de slag kunt en hoeveel uur in de week je tijd hebt."

2. Maak een aantrekkelijke samenvatting

Met een scherpe headline weten recruiters en bedrijfsmanagers dus hoe ze jou moeten vinden. Een aantrekkelijke samenvatting ondersteunt dat. Wees daarbij niet te bescheiden met voorbeelden van wat je al gedaan hebt, zegt Postma. "Zonder voorbeelden gaat je verhaal niet leven. Omschrijf in je samenvatting drie prestaties die aansluiten bij je droombaan. Leg daarbij bondig het probleem uit dat je hebt opgelost en welk resultaat je hebt bereikt."

Een call to action sluit je samenvatting af, voegt Batenburg toe. "Leg uit wanneer mensen contact met je kunnen opnemen voor overleg."

3. Laat je zien met bijdrages

Je ziet ze wel voorbijkomen op LinkedIn: de succesverhalen van anderen, gedeeld in bijdrages. Moet jij dit ook doen om op te vallen bij de werkgever van je dromen? Postma denkt van wel, maar alleen als je bericht raakvlakken heeft met wat je graag wil gaan doen. "Schrijf al je berichten met je droombaan in je achterhoofd."

Ook is het slim om in je bericht hashtags op te nemen die passen bij je zoektocht, voegt Batenburg toe. "Met een hashtag als 'beschikbaar' ben je makkelijker tussen andere posts te vinden. Zo weet degene die zoekt direct dat jij openstaat voor nieuwe uitdagingen."

Vind je het te spannend om iets persoonlijks te delen? Nieuws uitlichten over jouw (toekomstige) vakgebied is ook een goede optie. Je wordt immers gevonden door actief te blijven op het platform, meent Batenburg. "Met een zinnetje erboven waarom dit nieuws aansluit op jouw visie maak je het persoonlijk", tipt Postma.

Op een willekeurig connectieverzoek zit niemand te wachten.

Saskia Postma, personal branding coach

4. Wél liken, maar niet iedereen een connectieverzoek sturen

LinkedIn is bedoeld om zakelijk te netwerken. Moet je zomaar alle werknemers van de bedrijven waarmee je wil werken een connectieverzoek sturen? Nee, vindt Postma. "Op een willekeurig connectieverzoek zit niemand te wachten."

Maar hulp is vaak te vinden in onverwachte hoek, weet Batenburg. "Onderschat niet wie je in jouw netwerk allemaal kan helpen. Ook iemand met wie je niet werkt, een buurman of iemand van de tennisclub bijvoorbeeld, kan je mogelijk introduceren bij jouw ideale werkplek of opdrachtgever."

En, simpel maar effectief: like de bedrijfspagina en berichten van je droomwerkgever. Reageer ook af en toe op hun posts. Postma: "Als het bedrijf dan een nieuwe werknemer zoekt, kom jij door deze interactie sneller op de radar van het bedrijf. Des te makkelijker wordt de stap om jou eens voor een kop koffie uit te nodigen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.