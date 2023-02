Dit verdient een griffier bij de rechtbank

Hoeveel je kunt verdienen in je vak, hangt in Nederland voor een groot deel af van je sector of branche. Maar hoe hoog liggen de lonen voor verschillende beroepen precies? Deze week nemen we het salaris van gerechtsgriffiers onder de loep.

Wat doet een griffier precies?

Behalve de bekende taak van het opschrijven wat partijen op een rechtszitting uiten, moet een gerechtsgriffier ook zaken grondig voorbereiden. Een griffier bekijkt en boekstaaft alle documenten voor de rechtszaak en bespreekt met de rechter(s) wat nog uitgezocht moet worden en aan het dossier ontbreekt.

In strafzaken ondersteunt de griffier de rechter-commissaris met het opmaken van een proces-verbaal van doorzoekingen, verklaringen van verdachten en verhoren van getuigen. Bij een meervoudige raadkamer neemt de griffier deel aan de onderlinge bespreking over het te vellen vonnis.

Hoe word je griffier?

Zowel een hbo- als een universitaire opleiding Nederlands Recht geeft toegang tot dit beroep. Studenten Nederlands Recht kunnen al als 'buitengriffier' werken om ervaring op te doen.

Bij het gerecht waar je wordt aangenomen en bij het officiële opleidingsinstituut SSR volg je functiegerichte opleidingen, gericht op onderzoek, het schrijven van vonnissen en de gang van zaken tijdens een proces. Ook kun je via SSR in twee jaar studeren om griffier te worden als je al op de griffie (administratie) van een rechtbank werkt.

Wat verdien je als je net begint?

Griffiers/gerechtsjuristen vallen onder de cao Rijk. Zij verdienen volgens de cao minimaal 2.817,71 euro. In vacatures op verschillende vacaturesites worden voor griffiers salarissen genoemd met een minimum van circa 3.000 euro bruto per maand in schaal 10 en ruim 3.500 euro in schaal 11.

Wat wordt er voor dat salaris van je gevraagd en welke extra's heb je?

De cao gaat uit van een 36-urige werkweek. De opvallendste extra beloning is het Individueel Keuze Budget. Daarmee krijgen werknemers een budget ter hoogte van 16,4 procent van hun brutosalaris om bijvoorbeeld meer vrije uren mee te kopen.

Bovendien heeft de Rijksoverheid grote sprongen voorwaarts gemaakt met thuiswerken. Dit is voor griffiers goed mogelijk voor de dagen dat er geen rechtszitting is. Eventueel is er een budget beschikbaar voor het verduurzamen van de woning.

Hoe hoog kan het salaris worden?

Volgens de cao Rijk is het maximum dat een griffier kan verdienen 6.050 euro bruto per maand. Wie meer wil verdienen zal moeten overstappen naar werk buiten de rechtbank, bijvoorbeeld als rechtskundig adviseur of hoofd juridische zaken bij een bedrijf.

Hoe staat de rechtspraak ervoor?

Er werken nu 12.000 mensen in de rechtspraak: 2.600 rechters en 9.400 medewerkers. De werkdruk bij rechtbanken is hoog, wat behalve tot lange wachttijden ook tot het schrappen van rechtszaken leidt.

De rol van de griffier in de totstandkoming van uitspraken is onlangs bij uitzondering genoemd in een vonnis van rechtbank Midden-Nederland. Daarin werd vermeld dat een uitspraak 'in samenwerking met de griffier' is bepaald.

De positie van de griffier is te weinig duidelijk, vindt Nina Holvast die promoveerde op de rol van juridisch medewerkers en daar nu onderzoek naar doet aan de Erasmus Universiteit. "De (rechts)positie van de rechter is omgeven met allerlei waarborgen om onafhankelijkheid, onpartijdigheid en onkreukbaarheid te garanderen, maar de positie van een juridisch medewerker niet. Terwijl ze wel regelmatig fungeren als inhoudelijke discussiepartner van de rechter."

Veel rechters realiseren zich dat juridisch medewerkers een belangrijke functie kunnen vervullen in het vergroten van de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de rechtspraak. "Zij kunnen de rechter bepaalde taken uit handen nemen en hem of haar als sparringpartner scherp houden."

En dus, vindt Holvast, moet de positie van griffier wel goed omschreven worden. Dit zou ook tot een betere beloning kunnen leiden.

In dit artikel stond eerst vermeld dat de rechterlijke macht onder de cao Rijk valt. Dit klopt niet. Rechters en officieren van justitie vallen onder een eigen cao.

