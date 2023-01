Carrière maken als introverte werknemer: 'Wacht niet af tot een kans komt'

Als je introvert bent, is het vaak lastig om jezelf te laten gelden - zeker in een omgeving met veel extraverte mensen. Dat leidt ertoe dat introverte mensen zich vaak ondergewaardeerd en ongezien voelen. Hoe zorg je ervoor dat je op je werk toch kansen krijgt en pakt?

Je zit in een vergadering en je leidinggevende kondigt een nieuw project aan, met de vraag: "Wie wil dit oppakken?" Nog voordat jij er ook maar even over hebt kunnen nadenken, steken drie collega's hun hand op. Kans weg. En achteraf denk je: ik had dat project ook willen doen.

Het is een herkenbare situatie voor veel introverte mensen, zeggen coaches Marloes Bouwmeester van De Succesvolle Introvert en Karolien Koolhof van Quiet Quality. Allebei helpen ze introverten met de uitdagingen die zij in hun werk tegenkomen.

"Veel introverten zijn niet zo goed in onverwachte situaties", zegt Bouwmeester. "Ze willen ergens even over nadenken. Als er dan een mooie kans voorbijkomt, zijn ze al te laat, omdat extraverten tegelijkertijd denken en handelen."

Ook Koolhof hoort dit vaak terug in de gesprekken met mensen die ze coacht. "Ze zeggen dat ze zich overvallen voelden door de aankondiging. Daarnaast speelt dat ze zich vaak niet gezien of gehoord voelen. Omdat introverten rustiger zijn en minder opvallen, worden ze sneller overgeslagen bij promoties of als er een leuk project langskomt."

Kwaliteiten worden over het hoofd gezien

Dat is niet alleen vervelend voor degenen die dit (vaak keer op keer) overkomt, het is ook zonde voor het bedrijf. De kwaliteiten van deze mensen worden zo onvoldoende benut. "Wereldwijd is een op de drie mensen introvert", zegt Koolhof. "Dat zijn een hoop kwaliteiten die dan niet of onvoldoende worden gezien."

Bouwmeester: "Ik ken veel voorbeelden van introverten die weggingen bij een werkgever omdat ze zich niet genoeg gewaardeerd voelden. Pas toen ze weg waren, zag de werkgever wat ze allemaal bijdroegen, doordat er ineens van alles misging."

Wacht niet tot een kans zich voordoet, maar zorg dat je leidinggevende al voor die tijd weet wat jij leuk vindt.

Karolien Koolhof, Quiet Quality

Leidinggevenden kunnen introverte werknemers helpen door rekening te houden met hoe zij het liefste werken. Bijvoorbeeld door vast aan te kondigen dat er een project aankomt en mensen een aantal dagen de tijd te geven om te reageren.

Maar de verantwoordelijkheid ligt volgens Koolhof vooral bij de (introverte) werknemer. Bouwmeester raadt aan: "Zoek een manier om je te profileren die bij jou past."

Vertellen waar je goed in bent is niet hetzelfde als opscheppen

Dat advies kan ongemakkelijk klinken voor mensen die introvert zijn, maar dat hoeft het volgens Bouwmeester niet te zijn. "Het begint met weten waar jij van nature in uitblinkt en hoe je daarmee een waardevolle bijdrage kunt leveren op je werk. Je natuurlijke voorsprong, noem ik dat. Veel introverten zijn zich daar niet van bewust, ze vinden wat zij doen heel normaal."

Door te weten wat jouw natuurlijke voorsprong is, kun je sneller beslissen of je een kans wil pakken of niet. "En vertel anderen over wat jij doet. Niet om op te scheppen, maar omdat anderen er iets aan kunnen hebben. Op die manier is de kans groter dat mensen je weten te vinden als er projecten zijn die bij je passen."

Koolhof adviseert vooral om proactief te zijn. "Wacht niet tot een kans zich voordoet, maar zorg dat je leidinggevende al voor die tijd weet wat jij leuk vindt en wat jouw ambities zijn. Introverten zijn een-op-een heel sterk, dus vraag een gesprek aan met je leidinggevende om te vertellen welke kansen jij graag zou krijgen. Dan kan je leidinggevende daaraan denken als een kans zich voordoet."

Zichtbaar zijn zonder je te overschreeuwen

Als je weet dat je iets wil zeggen in een vergadering, kan het helpen degene die de vergadering leidt daar vast van op de hoogte brengen. Koolhof: "Diegene kan jou dan de ruimte geven om dat te doen." Op die manier hoef jij jezelf niet te overschreeuwen, en zorg je wel dat je zichtbaar bent.

Ook adviseert Koolhof het gesprek aan te gaan over wat het betekent om introvert te zijn en welke kwaliteiten en uitdagingen daarbij horen. Op die manier kan er meer wederzijds begrip ontstaan.

Ze ziet dat bedrijven er meer bij stilstaan dat de hersenen van verschillende mensen verschillend kunnen werken. "Door te benoemen waar jij goed in bent en waar jij meer moeite mee hebt, zorg je dat collega's en leidinggevenden je eerder de ruimte geven die jij nodig hebt om kansen te krijgen, of te pakken."

