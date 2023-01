Berry werkt in Kopenhagen: 'Na het sporten springen we in zee'

Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Berry van Waarden in Kopenhagen.

Wie: Berry van Waarden

Berry van Waarden Functie: marketingmanager bij softwarebedrijf Workfeed

marketingmanager bij softwarebedrijf Workfeed Waar: Kopenhagen, Denemarken

Kopenhagen, Denemarken Sinds: 2022

Hoe ben je in Denemarken terechtgekomen?

"Sinds april wonen mijn vriendin en ik in Kopenhagen. Daarvoor hebben we in Noorwegen en Finland gewoond. In 2020 ben ik voor het eerst naar Scandinavië vertrokken, toen ik voor mijn studie een minor in Noorwegen ging volgen. Daar heb ik mijn vriendin ontmoet, zij is Fins en studeerde daar ook."

"Na mijn minor ben ik teruggegaan naar Nederland en mijn vriendin ging weer terug naar Finland. Het heen en weer reizen was een hoop gedoe, vooral omdat het coronatijd was. Uiteindelijk heb ik besloten om mijn afstudeerstage in Finland te gaan doen."

"Na mijn afstuderen vond ik een baan bij een Deense start-up, Workfeed, waar ik op afstand kon werken. Maar ik miste het echte contact met collega's. Toen mijn vriendin daar ook een baan vond, zijn we naar Kopenhagen verhuisd."

Hoe bevalt het tot nu?

"Erg goed. Kopenhagen is een heel leuke stad. Het is groot en toeristisch, maar niet zo druk als Amsterdam. Er is ook veel water, ik vind het heerlijk om langs de rivier naar kantoor te fietsen. Hardlopen doe ik ook regelmatig. Samen met een collega heb ik als uitdaging om na het sporten in zee te springen. Ook in de winter. Eerst doet de kou pijn, daarna voel je je heerlijk."

"Soms mis ik de rust van Finland. Mensen hebben daar veel minder stress. De Finnen werken gemiddeld zo'n 7,5 uur. Overwerken gebeurt bijna niet en ze scheiden werk en privé veel meer. In Denemarken zijn ze ook veel bezig met een gezonde balans. Bij ons bedrijf werken we vier dagen, met behoud van een fulltime salaris. Ik vind dat een fijne manier. Je weet dat de week korter duurt en daardoor ben je productiever."

Zijn er dingen die je aan Nederland mist?

"Mijn familie en vrienden mis ik ontzettend. Wat ik ook graag doe als ik terug ben: iets lekkers halen bij de snackbar. Onze snacks kennen ze hier natuurlijk niet."

Wat doe je het liefst in het weekend?

"In de lente en zomer is het heerlijk om naar buiten te gaan, ik kijk ernaar uit om lekker met de hond te gaan wandelen. Er valt ook nog veel te ontdekken in Denemarken, het lijkt me leuk om nog meer van het land te zien. Ik wil ook graag nog de Deense taal leren, net als de Zweedse. Mijn vriendin spreekt die taal namelijk ook."

"In de vakanties gaan we vaak terug naar huis, naar Nederland of Finland. Dat is toch behoorlijk hectisch. Als je daar bent, wil je iedereen bezoeken. Dan heb je nog amper tijd om echt vakantie te vieren. Gelukkig komen mensen ook graag hier langs."

Hoelang willen jullie nog in het buitenland blijven wonen?

"Aan het begin van onze relatie was ik nog heel standvastig over het idee dat ik terug wilde naar Nederland, vanwege mijn familie en vrienden. Maar we hebben het hier voorlopig nog erg goed naar ons zin. We zien wel wat de toekomst brengt."

