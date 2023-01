Zo maak je anno 2023 een cv: 'Je bent meer dan een opsomming'

Zelfs met de ruime arbeidsmarkt en gunstige kansen voor werknemers komt die droombaan meestal niet vanzelf. Heb je de baan van je leven ontdekt, dan bestaat er een kans dat je niet aan alle eisen voldoet. Het wordt dan tijd om je cv op te poetsen. Experts vertellen waar je digitale visitekaartje tegenwoordig aan moet voldoen.

Heb je een vacature gevonden die echt bij je past? Dan doe je er alles aan om jezelf goed te presenteren: via het curriculum vitae of cv.

Een statisch uitziend cv is volgens Geul daarentegen ook niet prettig, maar een uitgebreid grafisch design op je cv is ook overdreven. Het draait om de leesbaarheid van het document. "Een mooie template mag, maar zorg dat het stuk scanbaar is. Met handige kolommen begrijpt de werkgever in één oogopslag wat hij aan je heeft."