Eerste loonstrookje van 2023 brengt hoger nettoloon: 'Kan tientjes schelen'

Het eerste loonstrookje van 2023 komt er binnenkort aan en dat is goed nieuws: in principe gaat elke werknemer erop vooruit. Experts leggen uit wat er anders is aan dit nieuwe loonstrookje en waarom je komend jaar waarschijnlijk meer geld op je bankrekening gestort krijgt.

Werknemers die in januari niet van functie zijn veranderd, hetzelfde aantal uren zijn blijven werken en geen salarisverhoging hebben gekregen, zullen op het loonstrookje van januari geen ander brutoloon zien. Dat is exact hetzelfde gebleven als in december. Hier staat tegenover dat het nettoloon in januari 2023 een stuk hoger uitvalt dan in december 2022.

"Dit komt doordat het belastingtarief in de eerste schijf vanaf januari naar beneden gaat", vertelt Joke van der Velpen, manager wet- en regelgeving bij Visma Raet. "Daarnaast gaat de arbeidskorting omhoog. Je krijgt dus korting op de belasting die je betaalt, waardoor er minder afgedragen wordt. Je uiteindelijke nettoloon wordt dus hoger."

Dit kan in sommige gevallen oplopen tot een paar tientjes, vertelt Remy Munten, eigenaar van HetSalarisKantoor. "Het ligt er natuurlijk aan hoe hoog je salaris is, maar bij een enkel modaal inkomen kan het zo al 80 of 90 euro per maand schelen."

Reiskosten- en thuiswerkvergoedingen gaan omhoog

Ook als het gaat om kleinere vergoedingen gaan werknemers er veelal op vooruit. Denk bijvoorbeeld aan de reiskostenvergoeding. "Deze vergoeding is van 0,19 cent naar 0,21 cent gegaan", weet Van der Velpen. "De werkgever mag dit belastingvrij vergoeden. Maar let op, de werkgever is niet verplicht om deze extra 2 cent te betalen. Mocht je dus nog steeds 0,19 cent krijgen, dan kun je die extra paar cent niet afdwingen."

Munten adviseert in het arbeidscontract op te zoeken waar je recht op hebt. Je kunt ook opzoeken hoe het zit met de thuiswerkvergoeding. "Werkgevers mogen dit bedrag verhogen naar 2,15 euro per dag, maar zijn dat niet verplicht. Het kan dus zijn dat je alsnog 2 euro krijgt."

De koopkracht van mensen gaat er met deze wijzigingen bijna niet op vooruit, maar alle kleine beetjes helpen.

Remy Munten, eigenaar HetSalarisKantoor

"Het tegenovergestelde gebeurt ook: in sommige cao's is de vergoeding verhoogd naar 3 euro. Die extra 85 cent wordt waarschijnlijk weggezet onder de werkkostenregeling. Maar nogmaals, dit is geen recht van de werknemer. Je mag een dergelijke verhoging niet afdwingen", voegt Van der Velpen eraan toe.

Het minimumloon gaat ook omhoog

Het minimumloon is wél wettelijk verhoogd per januari. "Dat gaat met 10 procent omhoog", zegt Van der Velpen. "De werkgever is verplicht om deze verhoging door te voeren."

In 2024 gaat er waarschijnlijk nog meer veranderen voor werknemers die het minimumloon ontvangen. "Nu is het zo dat iedereen bruto 1.934,40 euro verdient. Het maakt hierbij niet uit of je 36, 38 of 40 uur per week werkt. Iedereen krijgt aan het einde van de maand hetzelfde bedrag gestort." Dit is volgens Van der Velpen heel oneerlijk, omdat iemand met een contract van 36 uur wekelijks 4 uur minder werkt dan een collega die weken van 40 uur draait.

"Per 2024 wordt het minimumloon daarom aangepast naar een uurloon. Iemand die dan 40 uur per week werkt, krijgt meer salaris dan iemand die 36 uur draait."

Alle kleine beetjes helpen

Tot slot gaat er ook altijd wat van het brutoloon naar de pensioenfondsen. Werknemers hoeven in 2023 minder pensioenpremie te betalen. "Het bedrag wat naar de fondsen wordt overgedragen is dus lager, waardoor je onder de streep dus meer salaris overhoudt."

Toch zullen al deze bedragen waarschijnlijk niet de inflatie en de hogere energiekosten bijbenen, verwacht Munten. "Dat is bijna geen doen. De koopkracht van mensen gaat er met deze wijzigingen bijna niet op vooruit, maar alle kleine beetjes helpen."

