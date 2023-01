Dit verdient een plantsoenmedewerker

Hoeveel je kunt verdienen in je vak, hangt in Nederland voor een groot deel af van je sector of branche, en soms de mate van ondernemerschap. Maar hoe hoog liggen de lonen voor verschillende beroepen precies? Deze week nemen we het salaris van plantsoenmedewerkers en medewerkers groenvoorziening onder de loep.

"Altijd lekker buiten in het groen werken, wie wil dat nu niet?" Het antwoord op die vraag van plantsoenmedewerkers zelf zal variëren. Ze hebben te maken met de wekenlange wind en regen van dit moment, grote perioden van droogte en soms extreme hitte en kou die de klimaatverandering met zich meebrengt.

Vaak gebeurt het handwerk op sportterreinen, in parken of op begraafplaatsen in de openbare ruimte. Je ziet veel van de omgeving, maar die ziet jou ook.

Daarnaast heb je van doen met herrie en soms het getoeter of opmerkingen van voorbijgangers bij het werk langs wegen.

Hoe word je plantsoenmedewerker?

Met een diploma van het vmbo of van de entreeopleiding mbo, of met drie jaar havo/vwo, kun je een bbl-traject voor medewerker groenvoorziening of medewerker plantsoenendienst beginnen. Daarbij ga je vier dagen aan de slag in de praktijk en volg je één dag lessen.

Je leert over machines, gereedschappen en technieken met werk in particuliere tuinen en openbaar groen zoals (sport)parken. Er zijn ook specifieke opleidingen zoals brancheopleidingen van VHG, de vereniging van hoveniers.

Er zijn nu ook subsidieregelingen voor scholing via Colland Arbeidsmarkt, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen. Je kunt zo bijvoorbeeld een bbl-opleiding volgen die maximaal 3.000 euro in het eerste jaar kost, 2.000 euro in het tweede jaar en 1.000 euro in een eventueel derde jaar. Voor vaktechnische cursussen, bijvoorbeeld voor omgang met machines, is een vergoeding van 75 procent beschikbaar.

Wat verdient een beginnend plantsoenmedewerker?

Jeroen Warnaar, onderhandelaar voor de cao Hoveniersbedrijven bij CNV Vakmensen: "De hoogte van het salaris is afhankelijk van of je bij de gemeente in dienst bent of bij een hoveniersbedrijf. De afgelopen decennia is het werk steeds meer uitbesteed door gemeenten, zowel aan hoveniersbedrijven als sociale werkvoorziening voor bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

In de cao Hoveniersbedrijven lopen de functies uiteen van assistent tot voorman. Een assistent begint met een salaris van 1.900 euro bruto per maand. Een gediplomeerde groenvoorziener verdient op grond van de cao vanaf 2.100 euro bruto per maand.

In de cao Gemeenten is het minimumuurloon, dat vaak voor plantsoenmedewerkers telt, naar 14 euro bruto getrokken. Dit betekent per maand een salaris van 2.100 euro. Warnaar: "Ik verwacht dat deze 14 euro minimumuurloon bij de onderhandelingen over een nieuwe cao Hoveniers per 1 juli 2023 zal worden ingebracht."

Vacatures op Nationale Vacaturebank vermelden momenteel minimumbedragen van 1.750 tot zelfs 3.100 euro. Maar voor minder dan de genoemde minimum 2.200 euro per maand hoef je met een volle werkweek waarschijnlijk niet aan de slag te gaan, gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

Op 1 februari krijgen werknemers er nog eens 3 procent extra bij.

Jeroen Warnaar, CNV Vakmensen

Wat wordt er voor dat salaris van je gevraagd en welke extra's heb je?

In de cao voor hoveniers, die nog tot half 2023 loopt, is voorzien in een loonstijging van 8 procent, plus 1 procent voor de onderste treden en een eenmalige bonus van 300 euro. Warnaar: "Ook in deze branche heeft de onvoorziene hoge inflatie geleid tot een tussentijdse aanpassing. Op 1 februari krijgen werknemers er nog eens 3 procent extra bij."

Werknemers krijgen vijf weken vakantie en 50 tot 100 procent toeslagen voor weekendwerk. Daarnaast is er per 1 januari 2023 een Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) van toepassing. Daarbij kunnen medewerkers drie jaar voor hun AOW-datum volledig stoppen met werken, met een uitkering van euro 1.874 bruto per maand (inclusief vakantietoeslag) bij een fulltime dienstverband.

Hoe hoog kan het salaris van een plantsoenmedewerker oplopen?

Warnaar: "De cao heeft het karakter van een minimum-cao. Daar wordt steeds meer positief van afgeweken, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en snelgroeiende vraag de afgelopen jaren. Als je het schopt tot voorman (m/v), dan kun je volgens de cao op bijna 3.300 euro bruto per maand komen. Blijf je je hele leven medewerker groenvoorziening, dan staat er maximaal ruim 2.400 euro per maand in de loontabel."

Voor de cao Gemeenten is het te behalen topsalaris als plantsoenmedewerker afhankelijk van de geboden schalen. Het salaris kan boven de 3.000 euro per maand uitkomen.

Hoe staat de branche ervoor?

CNV en FNV hebben met de werkgevers goede afspraken gemaakt over opleidingen voor groenwerkers. Zo is er per werknemer 1.500 euro beschikbaar, zelfs om een opleiding te volgen voor omscholing naar een ander beroep.

Warnaar: "We zetten gezamenlijk in op instroom en zijinstroom. We voeren campagne om mensen te interesseren voor het hoveniersvak met mogelijkheden voor omscholing en genoemde subsidies."

