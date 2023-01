Hier moet je op letten als je zelf ontslag wil nemen

Ben je van plan je baan op te zeggen, bijvoorbeeld omdat je elders nieuw werk gevonden hebt? Daar komt meer bij kijken dan simpelweg tegen je manager zeggen: "Ik stop ermee". Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat bij DAS, legt uit waar je rekening mee moet houden als je zelf ontslag neemt.

Hoe is zelf ontslag nemen anders dan ontslagen worden?

Pascal Besselink: "Als een dienstverband op initiatief van de werkgever beëindigd wordt, is er in de wet een financieel vangnet geregeld voor de ontslagen werknemer. Diegene heeft in principe recht op een transitievergoeding. Daarnaast heeft de ontslagen werknemer in de meeste gevallen recht op een WW-uitkering. Een werknemer die zelf ontslag neemt, heeft deze rechten niet en heeft dan vaak geen inkomen meer."

Wat als je als werknemer echt heel graag weg wil, bijvoorbeeld omdat je ongelukkig bent op je werk?

"In dat geval, of als er bijvoorbeeld een conflict is op de werkvloer waardoor je er niet meer wil werken, dan is er nog een andere optie dan ontslag nemen. Je kan met de werkgever overeenkomen dat het dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Met zo'n overeenkomst kun je wel aanspraak maken op een WW-uitkering. Ook kun je dan nog proberen te onderhandelen over een (transitie)vergoeding en andere voorwaarden, zoals het laten vervallen van een concurrentiebeding."

Zelf ontslag nemen kan betekenen dat je werkgever het recht heeft voor jou gemaakte kosten terug te vorderen.

Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat

Stel, je neemt ontslag omdat je een nieuwe baan hebt gevonden. Wat moet je dan regelen?

"Je moet de werkgever formeel laten weten dat je het dienstverband wil beëindigen. Dat kan mondeling, maar wij raden altijd aan dat schriftelijk te doen met een (aangetekende) brief of via e-mail. Zo heb je bewijs dat je dit aan je werkgever hebt laten weten en wanneer. Dat laatste is belangrijk voor het bepalen van het moment waarop de opzegtermijn gaat lopen."

Wat zijn de regels voor de opzegtermijn?

"Wettelijk is de opzegtermijn voor de werknemer een maand. Langer kan ook, maar dat moet dan in de cao afgesproken zijn of aangegeven zijn in je arbeidscontract. Voor die uitzonderingen gelden weer speciale regels, dus het is belangrijk om de cao en je contract goed te controleren."

"Veel mensen weten niet dat de opzegtermijn in de meeste gevallen pas gaat lopen op de eerste dag van de nieuwe maand nadat je formeel hebt opgezegd. Of je nu op 1 januari of op 31 januari ontslag neemt, de opzegtermijn gaat in per 1 februari. Als de opzegtermijn dan een maand is, eindigt de arbeidsovereenkomst dus op 1 maart."

"De werknemer kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd altijd schriftelijk opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Voor tijdelijke contracten ligt dat soms anders."

Wat is het verschil?

"In tijdelijke contracten moet, wil je de arbeidsovereenkomst tussentijds kunnen opzeggen, een tussentijds opzegbeding opgenomen worden. Anders kan zowel de werknemer als de werkgever het dienstverband niet opzeggen voor de afloop van het tijdelijke contract. Gebeurt dat toch, dan spreken we van onregelmatige opzegging en heeft de andere partij recht op een schadevergoeding."

"De werkgever kan dan een schadevergoeding eisen voor de maanden die je nog had moeten werken volgens het contract, ter hoogte van jouw brutoloon (vermeerderd met vakantietoeslag) voor die maanden."

"Staat er geen tussentijds beding in je tijdelijke contract, dan moet je bepalen of je niet beter je tijd kunt uitzitten. Of je kunt kijken of de werkgever bereid is de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Het bedrijf kan je aan het contract houden, maar koste wat het kost een ongemotiveerde werknemer die weg wil binnenhouden heeft meestal niet veel zin."

Is er nog meer waar je rekening mee moet houden als je zelf ontslag neemt?

"Zelf ontslag nemen kan betekenen dat je werkgever het recht heeft voor jou gemaakte kosten terug te vorderen. Vaak betalen bedrijven bijvoorbeeld de kosten van opleidingen en studies onder de voorwaarde dat de werknemer nog een bepaalde tijd in dienst blijft. Neem je voor het verstrijken van die tijd ontslag, dan moet je mogelijk de studiekosten terugbetalen."

"Afhankelijk van het moment in het jaar waarop je ontslag neemt, kan het ook zijn dat je op dat moment al meer vakantiedagen hebt opgenomen dan je had opgebouwd. In dat geval kan de werkgever de waarde van die te veel opgenomen dagen van je terugvorderen."

Hoe werkt dat precies?

"Je hebt voor een heel jaar recht op een bepaald aantal dagen, maar wel als je dat hele jaar werkt. Neem je bijvoorbeeld halverwege het jaar ontslag en heb je al 20 van je 25 vakantiedagen gebruikt, dan moet je de werkgever terugbetalen voor de dagen die je naar verhouding te veel hebt opgenomen."

"Ook de vakantietoeslag wordt vaak deels over het toekomende werkjaar berekend. Ook dan kan het zijn dat je het deel dat je te veel hebt gekregen moet terugbetalen."

