Amateurvoetbal coachen als een prof: zij bedachten er een app voor

Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Nico en Virgial ontwikkelden een app voor amateurcoaches in het voetbal.

Wat: Coach Amigo, een app waarin voetbalcoaches informatie over spelers en wedstrijden kunnen bijhouden

Coach Amigo, een app waarin voetbalcoaches informatie over spelers en wedstrijden kunnen bijhouden Bedenkers: Nico van Vlijmen en Virgial Berveling

Nico van Vlijmen en Virgial Berveling Sinds: 2017

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Berveling: "Als amateurvoetbalcoach wil je de wedstrijd, wissels en goals goed bijhouden en wil je alle spelers evenveel speeltijd geven. Ik ben ook coach en stond altijd met geprinte Excel-lijsten langs de kant. Dat was niet per se handig. Andere coaches herkenden dit. Hun blaadjes werden nat in de regen, of ze vergaten hun lijst mee te nemen naar de wedstrijd. Toen zijn we daar een oplossing voor gaan bedenken."

Van Vlijmen: "We misten zelf wat als coach, op basis daarvan zijn we de app gaan bouwen. Dat het een gat in de markt was, was toen nog niet duidelijk. We werden er vooral zelf heel blij van. Toen we de app officieel lanceerden in de App Store en Google Play, kregen we ineens een hele hoop gebruikers. Mensen googelen er dan blijkbaar toch op."

Hoe werkt Coach Amigo precies?

Van Vlijmen: "Je maakt een team aan met alle spelers en details over hen, zoals de posities. Voor de wedstrijd maak je een opstelling en wisselschema. Op de dag van de wedstrijd geef je aan of alle spelers er zijn. Nadat je de wedstrijd hebt gestart, kun je goals, wissels, maar ook bijvoorbeeld een schot op de paal of een hoekschop aangeven. Hetzelfde als bij voetbalanalyses op televisie."

"Mensen thuis - vrienden, maar ook opa's en oma's - kunnen de wedstrijd via een livestream volgen en zien het meteen als er een doelpunt is gemaakt."

Een app ontwikkelen gaat niet zonder slag of stoot, waar liepen jullie tegenaan?

Berveling: "Veel coaches vinden het fijner om de opstelling op een laptop te maken. Maar als je een app ook op een computer wil laten werken, wordt het technisch een veel ingewikkelder verhaal. Dat was een enorme uitdaging."

Dit voelt echt als de ultieme oplossing voor amateurcoaches, dat maakt het ontzettend leuk.

Nico van Vlijmen, ontwikkelaar Coach Amigo

Van Vlijmen: "Een andere uitdaging was dat de app ook offline moest werken. Want ook als je mobiele bereik niet goed is, moet een coach de wedstrijd nog steeds kunnen bijhouden. Dat was een behoorlijke hobbel om te nemen. Net als voorkomen dat het netwerk overbelast raakt als er meer mensen een wedstrijd volgen. Coaches moeten ook kunnen samenwerken in een wedstrijd. Dat moet echt vlekkeloos verlopen."

Wat vinden jullie het leukst aan ondernemen?

Van Vlijmen: "We hadden al een bedrijf, dus de app heeft ons een dubbele baan opgeleverd. Dat kost veel tijd. Met een gezinsleven daarnaast is het soms puzzelen. Maar dit voelt echt als de ultieme oplossing voor amateurcoaches, dat maakt het ontzettend leuk."

"Het is veel werk geweest. We hebben zoveel versies gemaakt. Je begint met een eerste app die in de verste verte niet lijkt op die er nu ligt. De reacties maken alles goed, zoals: 'Wauw, wat een waanzinnige app.' Hetzelfde geldt voor de enthousiaste mensen die meekijken via de livestream. Er maken al tienduizenden coaches gebruik van de app, honderdduizenden mensen volgden wedstrijden via de livestream. Het beginnen serieuze aantallen te worden."

Berveling: "We hebben inmiddels ook enthousiaste gebruikers in België, Engeland en Scandinavië. Omdat ik uit ervaring wist dat ook internationale klanten konden aankloppen, hebben we de app vanaf het begin in twee talen gemaakt. We waren goed voorbereid."

Hoe ziet de toekomst eruit?

Berveling: "We hebben nog een hoop plannen voor uitbreidingen en extra's. Daarnaast willen we onze app voor trainers, Trainer Amigo, verbeteren."

Van Vlijmen: "We hebben nog zoveel ideeën. Als je een app aan het bouwen bent, is het net als LEGO. Je bouwt er steeds wat bij op. 2023 wordt een spannend jaar voor ons. De app gaat groeien, ook internationaal en we gaan extra hulp nodig hebben. Daarom zijn we op zoek naar sterke partners, een investering voor de lange termijn.

