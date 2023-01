Kun je vrij krijgen van werk voor een vruchtbaarheidstraject?

Als zwanger worden niet vanzelf gaat, kom je mogelijk in een fertiliteitstraject terecht. Hoe combineer je onderzoeken, echo's en vruchtbaarheidsbehandelingen met een baan? Wat zijn jouw rechten? En wat moet je over het traject vertellen aan je leidinggevende?

Mensen die een medisch traject ondergaan om zwanger te worden, hebben vaak moeite dat te combineren met hun werk. De onderzoeken en behandelingen zijn afhankelijk van de menstruatiecyclus. Veel afspraken plan je daarom pas kort van tevoren. Onhandig voor je eigen agenda, maar ook voor die van je werkgever.

"In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is in 2015 vastgelegd dat een werknemer recht heeft op verlof met behoud van loon voor een korte tijd", zegt hr-adviseur en mediator Esther Reinders. "Een ivf-behandeling valt onder 'zeer persoonlijke omstandigheid', dus je hebt het recht om naar ziekenhuisafspraken te gaan onder werktijd."

Wat je rechten zijn verschilt per cao, maar je kunt calamiteitenverlof opnemen voor kortdurende afspraken die niet te plannen zijn. Reinders: "Dat geldt voor een afspraak met een loodgieter die een lekkage komt verhelpen, maar ook voor een inseminatie omdat je een eisprong hebt. Voor reguliere ziekenhuisafspraken, zoals controles en echo's, kun je kortdurend verlof opnemen. Vaak wordt dit voor een maximaal aantal uur per jaar doorbetaald."

Moeilijk vol te houden dat je iedere week naar de tandarts moet

Ook al heb je recht op verlof, een goed gesprek met de werkgever is belangrijk, zegt Reinders. "Als je leidinggevende weet in wat voor traject je zit, zal hij of zij begrip hebben voor jouw situatie en er niet gek van opkijken als je weg moet voor afspraken. En als werknemer ervaar je vaak minder spanning als je werkgever op de hoogte is van je situatie. Stress wil je vermijden tijdens een fertiliteitstraject, dus goed overleg is voor beide partijen prettig."

Marjolein Grömminger van de vereniging Freya, voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, weet dat sommige mensen wel een drempel over moeten. "Een kinderwens bespreken we doorgaans pas als je twaalf weken zwanger bent, dus in zo'n pril stadium open zijn over zoiets intiems en persoonlijks is niet makkelijk. Maar het is wel het beste, je kunt moeilijk iedere week zeggen dat je naar de tandarts moet." Bovendien kweek je er bij collega's begrip mee. "Zo zullen ze eerder bereid zijn een taak van je over te nemen als jij daar behoefte aan hebt."

Bedrijfsjurist Jacqueline Bloem vertelde haar baas dat ze begon met een vruchtbaarheidstraject. "Dat was onwijs eng om te doen, aangezien ik nog geen vast contract had. Het is zo persoonlijk, ik kon het niet zonder tranen vertellen." Haar werkgever was flexibel en bood haar de ruimte, ook nadat ze een miskraam had gekregen. Toch was ze soms oververmoeid, misselijk en met buik- en hoofdpijn aan het werk.

Soms nam ik vrije uren op om mijn schuldgevoel af te kopen over dat ik vaak weg was.

Jacqueline Bloem, combineerde vruchtbaarheidstraject met haar baan

Midden in een vergadering een injectie zetten

Bloem: "Ik had een keer om 10.00 uur een afspraak voor een inwendige echo en moest bloed prikken. Een paar uur later werd ik midden in een vergadering met externe partijen gebeld door mijn arts dat ik een injectie moest zetten. Op stel en sprong verliet ik de meeting om te prikken. Je agenda ligt overhoop, want de volgende ochtend heb je een inseminatie. Soms nam ik vrije uren op om mijn schuldgevoel af te kopen over dat ik vaak weg was."

Het verlof dat je opneemt is voor de duur van een afspraak of behandeling. Niet voor de uren of zelfs dagen daarna, waarop je bijvoorbeeld buikpijn kunt hebben of geëmotioneerd en moe kunt zijn. Volgens Reinders bieden sommige bedrijven werknemers in een dergelijk traject preventief een afspraak met een coach of maatschappelijk werker aan. "Zo'n traject is mentaal zwaar, dus het kan heel fijn zijn om daar eens met iemand over te praten."

Wettelijk minder geregeld voor partners

Als je geen goede band hebt met je leidinggevende, zoek dan iemand anders in de organisatie om te helpen, adviseert Reinders. "Licht de vertrouwenspersoon of de hr-afdeling in. Of maak preventief een afspraak bij de bedrijfsarts als je tips wil voor het gesprek of het prettig vindt als er iemand bij aanwezig is."

Voor partners is er wettelijk minder geregeld. Grömminger: "Een partner heeft recht op kortdurend verlof indien dit onder noodzakelijke begeleiding valt. Er valt over te twisten wanneer dat het geval is. Er is niet altijd een medische noodzakelijkheid om mee te gaan naar een afspraak. Maar als partner wil je betrokken zijn, dus bespreek op je werk wat mogelijk is."

Bloem: "Mijn partner kreeg gelukkig niet alleen vrij voor het inleveren van zijn sperma, maar ook voor zijn aanwezigheid bij inseminaties en om mij bij te staan."

