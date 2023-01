Dit verdient een glazenwasser

Hoeveel je kunt verdienen in je vak hangt in Nederland voor een groot deel af van je sector of branche. Maar hoe hoog zijn de lonen voor verschillende beroepen precies? Deze week nemen we het salaris van glazenwassers onder de loep.

Hoe word je glazenwasser?

Met een diploma van de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg van het vmbo kun je doorstromen naar de mbo-opleiding Glazenwasser. Dat kan ook met het diploma van een entreeopleiding of een andere basisberoepsopleiding.

De opleiding Glazenwasser duurt een tot twee jaar. Tijdens de opleiding leer je werken met alle materialen die je nodig hebt als glazenwasser, zoals ladders, hoogwerkers, gevelliften en veiligheidsgordels.

Een VCA-diploma (dat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is ook aan te bevelen. Ter voorbereiding op het examen kun je een opleiding van enkele dagen volgen. De kosten hiervoor zijn gemiddeld 500 euro, die een werkgever in spe op de huidige krappe arbeidsmarkt vaak bereid is te vergoeden.

Wat verdien je als beginnende glazenwasser?

Glazenwassers vallen onder de cao Schoonmaak. Die loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024, dus nog anderhalf jaar.

"Het minimumloon per uur bedraagt 12,41 euro bruto en loopt op tot 15,60 euro, afhankelijk of je in loongroep 2, 3 of 4 valt", zegt Renate Bos, cao-onderhandelaar van vakbond FNV. "Loongroep 2 bestaat uit de beginnende werknemers, in loongroep 3 ben je echt een zelfstandig werkende glazenwasser en in loongroep 4 ben je leidinggevend."

Waar kun je komen qua salaris en welke extra's zijn er?

Het maximale cao-salaris als glazenwasser in loondienst bedraagt ruim 14 euro bruto per uur in loongroep 2, bijna 15 euro in loongroep 3 en 15,60 euro in loongroep 4. "Maar het is een minimum-cao, dus een werkgever mag altijd meer betalen", zegt Bos.

In de huidige cao zijn loonsverhogingen afgesproken. In april 2022 zijn de salarissen al met 3,4 procent gestegen. In april 2023 stijgen de lonen met 2,75 procent en in 2024 met nog eens 1,5 procent.

Deze loonsverhogingen zijn in 2021 afgesproken en houden geen rekening met de huidige hoge inflatie. Ondanks de loonsverhogingen gaan glazenwassers er in werkelijkheid behoorlijk op achteruit, zegt Bos. "Dat is de reden dat we begin dit jaar weer met de werkgevers om de tafel gaan. Ook zij zien dat de verhogingen tekortschieten."

Wel zijn verlofregelingen voor glazenwassers de afgelopen jaren verbeterd, net als de regelingen voor oudere werknemers, gezien het fysiek zware werk dat glazenwassers moeten doen. In de cao is ook een extra beloning afgesproken.

Bos: "Werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering die eind 2022 op 4,5 procent van het bruto-inkomen lag. Eind 2023 wordt er 4,75 procent uitgekeerd en eind 2024 zal het 5 procent zijn. We werken daarmee langzaam toe naar het uitkeren van een dertiende maand."

Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit voor glazenwassers?

De werkgelegenheid voor schoonmakers inclusief glazenwassers kromp volgens brancheorganisatie Schoonmakend Nederland met bijna 10 procent tijdens het eerste coronajaar 2020. "Maar de druk op de arbeidsmarkt is momenteel weer heel hoog", zegt woordvoerder Ilse Vanhijfte.

De brancheorganisatie richt zich nu op een specifieke groep werkzoekenden om het personeelstekort op te vullen: studenten die op zoek zijn naar een parttime baan. "We willen het imago van schoonmaakwerk verbeteren. Ten opzichte van bijvoorbeeld de zorg en horeca kan dat imago beter, zeker omdat we in de schoonmaak vaak meer betalen", zegt Vanhijfte.

"Met een gerichte arbeidsmarktcampagne hebben we in één maand tijd ruim 100.000 studenten bereikt", zegt ze."Ook glazenwasserbedrijven kregen meer sollicitaties dan voorheen."

