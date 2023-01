Zo zet je wél carrièrestappen in 2023

Het is 2023 en dat betekent nieuwe goede voornemens, ook op de werkvloer. In een nog altijd krappe arbeidsmarkt lijken de kansen voor het oprapen te liggen. Maar hoe zorg je precies dat je doorgroeit of eindelijk een leuke nieuwe baan vindt? Experts vertellen hoe je dit jaar écht een stap vooruit maakt in je carrière.

1. Bedenk wat je echt wil bereiken

Veel mensen willen op loopbaangebied 'iets anders', maar wat precies is vaak onduidelijk. Bedenk dus eerst: wil je dit jaar meer salaris, promotie of een compleet andere baan? Maak deze plannen zo concreet mogelijk, adviseert Bregje Verschaeren, loopbaancoach. "Als je een duidelijk doel voor ogen hebt, dan is de kans groot dat je er dit jaar écht werk van gaat maken."

Zorg dat je ontdekt wat je goed kan en echt belangrijk vindt. "Je bent gemotiveerder als je iets doet wat dicht bij jouw drijfveren en talenten ligt. Dit helpt je richting geven."

Een goed voornemen, zoals dit jaar meer salaris regelen, blijft volgens Verschaeren vaak nog te vaag. "Wat maakt dat je nu ontevreden over je salaris bent? Hoeveel meer salaris wil je dan? Zorg dat je een duidelijk verhaal hebt voor je in gesprek gaat met je werkgever."

Werknemers kunnen zich soms blindstaren op een bepaald doel, ziet zij. "Soms denk je dat je meer salaris wil, terwijl je eigenlijk meer waardering voor je werk wil. Hier kom je alleen achter als je er echt voor gaat zitten. Onderzoek goed waar je werkelijk behoefte aan hebt."

Doelen kun je ook in kleine stappen behalen. Dan heb je ook steeds weer iets te vieren!

Bregje Verschaeren, loopbaancoach

2. Ga met mensen praten en vraag om hulp

Sommige mensen zijn in hun huidige baan niet gelukkig, maar blijven toch hangen. Bijvoorbeeld vanwege de (financiële) zekerheid die het geeft. "Het is spannend om je leven te veranderen. Je hebt lef nodig om je doelen te behalen", zegt Verschaeren. "Maar als je wil groeien, dan moet je soms uit je comfortzone stappen."

"Hierbij mag je best wel eens om hulp vragen", zegt Verschaeren. "We leven in een samenleving waarin we het gevoel hebben dat we alles alleen moeten oplossen, maar dat is niet zo. Samen weet je meer en dit maakt het proces ook leuker."

Verschaeren adviseert dus om met mensen uit je netwerk of met vrienden te praten. Waar zien zij jouw toekomst? Een gecertificeerde loopbaanprofessional kan je helpen om te ontdekken wat je echt wil in je loopbaan en je handvatten geven, vult loopbaancoach Marieke Langenberg aan. "Op deze manier neem je echt een weloverwogen beslissing en is het ook minder eng om voor je doel te gaan."

3. Volg een opleiding of cursus

Daarnaast adviseert Langenberg om dit nieuwe jaar veel in jezelf te investeren. "Volg een cursus, training of (deeltijd)opleiding." Op deze manier maak je jezelf aantrekkelijk voor je huidige en toekomstige werkgever. "Een opleiding volgen is goed voor je eigen ontwikkeling. Je investeert in jezelf, waardoor je ook investeert in je werkgeluk. En waardoor je uiteindelijk veel sterker in je schoenen staat als je een stap wil maken in je carrière."

4. Grijp je kans op een carrièreswitch

Mocht je alsnog vastlopen in je huidige baan, dan kan je - naast promotie of een beter salaris - een carrièreswitch overwegen. Langenberg: "Nog maar een paar jaar geleden zag de arbeidsmarkt er heel anders uit. Toen was het lastiger om een baan in een andere sector te vinden, nu liggen de vacatures in veel sectoren voor het oprapen. Als je dus een carrièreswitch wil maken, dan is nu het moment."

En niet alleen de hoeveelheid vacatures is aantrekkelijk, legt Langenberg uit. "In sommige sectoren is er zo'n groot personeelstekort dat werkgevers ook je opleiding voor de nieuwe functie willen betalen. Dit is bijvoorbeeld soms het geval in het onderwijs of in de zorg. Je kunt nu van heel veel prettige arbeidsvoorwaarden gebruikmaken."

5. Loop niet te hard van stapel

Het mag nu dan een gunstige tijd zijn voor werkzoekenden, toch adviseert Verschaeren om niet te snel een drastisch besluit te nemen. "Wil je in 2023 iets veranderen in je loopbaan, dan hoeft je niet direct je baan op te zeggen. Als je ergens niet lekker zit, wil je het liefst morgen verandering. Maar onderzoek eerst goed waar het wringt. Je mag doelen ook in kleine stapjes bereiken. Dan heb je ook veel meer succesjes om te vieren en is de weg naar het eindresultaat veel interessanter."

