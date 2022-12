Dit verdient een dierenarts

Hoeveel je kunt verdienen in je vak, hangt in Nederland voor een groot deel af van je sector of branche, en mate van ondernemerschap. Maar hoe hoog liggen de lonen voor verschillende beroepen precies? Deze week nemen we het salaris van dierenartsen onder de loep.

Een dierenarts werkt in een praktijk voor huisdieren, in de veeteelt of is specialist voor bijvoorbeeld paarden, maar dierenartsen werken ook in onderzoek en onderwijs, of als keuringsarts bij de overheid. Dierenarts is een vak dat zowel fysieke inspanningen als mentale inspanningen met zich meebrengt.

Welke opleiding volg je om dierenarts te worden?

Alleen aan de ruim tweehonderd jaar oude faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht kun je worden opgeleid tot dierenarts. De opleiding duurt zes jaar, drie jaar Bachelor en drie jaar Master. Er geldt een Numerus fixus voor de studie: voor het studiejaar 2022 waren er 240 plekken en 1.220 aanmeldingen.

Wat verdient een beginnend dierenarts?

Loonwijzer stelt het aanvangssalaris van een dierenartsen tussen de 2.100 en 3.000 euro bruto per maand. Dit betreft het salaris in loondienst.

Er is ook een Cao Veterinaire sector 2021-2023. "Deze is verplicht voor alle werkgevers die aangesloten zijn bij de Belangenvereniging Practici Werkgever", zegt Anouk Sleiderink, voorzitter van Belangengroep Praktiserende dierenartsen in Loondienst (BPL). "De schalen voor dierenartsen lopen van 10 naar 14. De beginnend arts valt in schaal 10."

In schaal 10 vinden we een minimumsalaris van ruim 3.600 euro bruto per maand, vanaf 1 januari 2023. In schaal 11 wordt het aanvangssalaris ruim 4.100 euro. "Jaarlijks krijgen we een index van 2 procent verhoging plus een periodiek van 2,5 tot 3 procent, afhankelijk van de schaal waarin je zit en van je beoordeling", aldus Sleiderink.

Vrijwel elke kliniek heeft nu een of meer vacatures.

Anouk Sleiderink

Wat wordt er voor dat salaris van je gevraagd en welke extra's heb je?

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is de beroepsorganisatie voor dierenartsen in Nederland. Als beroepsorganisatie heeft de KNMvD een Code voor de dierenarts waarin gedragsregels voor en verantwoordelijkheden van dierenartsen zijn vastgelegd.

De cao geldt voor 40 uur per week. Sleiderink: "Er zijn goede regelingen voor onregelmatigheidstoeslagen en we werken ook vaak in weekenden, 's avonds en soms met feestdagen. Ook nascholing is goed geregeld. Dit gebeurt in de tijd van de werkgever en ook op zijn kosten."

Hoe hoog kan het salaris oplopen?

Na een dienstverband van vijf jaar bedraagt het salaris tussen de 2.620 euro en 3.844 euro bruto per maand, bij een werkweek van 38 uur. Het maximum wordt gesteld op 5.200 euro bruto per maand.

Sleiderink: "De beloning is sterk afhankelijk van de ervaring en specialisme. Voor schaal 13 ben je een vakvolwassen dierenarts die jongere dierenartsen kan opleiden en zich vaak heeft toegelegd op een bepaald onderdeel van het vak. Voor schaal 14 ben je gespecialiseerd specialist, deze laatste schaal vereist een Europees erkende meerjarige opleiding en is maar voor weinig dierenartsen weggelegd."

Hoe staat de branche ervoor?

Het totale aantal dierenartsen in Nederland is niet bekend, stelt Sleiderink. "Veterinaire specialisten werken ook voor overheden en farmaceuten, en we weten het totale aantal niet." Wel is bekend dat er een enorm en aldoor groeiend tekort aan dierenartsen is: "Vrijwel elke kliniek heeft nu een of meer vacatures. Dat is juist afgelopen tien jaar gegroeid. Door corona zijn er nu wachtlijsten voor masterstudenten die nog coschappen moeten afronden."

Ze vervolgt: "Een belangrijke oorzaak is de uitstroom naar andere beroepen. Een tweede oorzaak is dat tegenwoordig vooral vrouwen dit beroep uitoefenen en over het algemeen werken vrouwen parttime - ook ik ben er schuldig aan met m'n werkweek van 32 uur."

Er is dus een tekort, maar waarom blijft de universiteit in Utrecht de instroom beperken? "Dat is een heel terechte vraag. De numerus fixus moet er dan vanaf, maar dan moeten er ook genoeg capaciteit, docenten en stageplaatsen zijn."

