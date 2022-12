Derk werkt in Londen: 'Verschil tussen arm en rijk is hier groot'

Jaarlijks emigreren zo'n 40.000 Nederlanders naar het buitenland. Hoe bevalt het werken in hun nieuwe (tijdelijke) thuisland? En willen ze eigenlijk nog wel terug naar Nederland? Deze keer spreken we Derk, die momenteel met zijn vriendin en hond in Londen woont.

Wie: Derk Christiaans

Functie: Senior associate bij advocatenkantoor Baker McKenzie

Waar: Londen, Engeland

Sinds: 2022

Hoe ben je in Londen terechtgekomen?

"Baker McKenzie is een internationaal advocatenkantoor. Toen ik voor dit kantoor nog in Amsterdam werkte, had ik altijd al intensief contact met mijn collega's in Londen. Ik ben gespecialiseerd in Europese wetgeving en adviseer veel rondom sancties. Het team dat hierop zit, is het grootst in Londen. Maar samenwerken op afstand is toch anders. Het is veel makkelijker als je even naar iemand toe kan lopen om te overleggen. Daarom wilde ik graag voor een tijdje daarheen."

"Maar toen kwam corona. Afgelopen september is het gelukt om te verhuizen, samen met mijn vriendin en de hond. Sinds de Brexit heb je een werkvisum nodig om in Engeland te mogen werken. Baker McKenzie had er gelukkig op tijd een voor mij geregeld. Daarnaast hebben ze geholpen met het vinden van woonruimte. We wonen nu vlak bij Hyde Park, daar kunnen we heerlijk wandelen met de hond."

Dus het bevalt goed?

"Ja, heel goed. Ik vind het erg leuk om onderdeel te zijn van het grote en gezellige Londense team. Van het directe contact met mijn collega's leer ik veel. Dat vindt mijn werkgever overigens erg belangrijk. Naast dat het goed is voor de band tussen de internationale kantoren, vinden ze buitenlandervaring ook erg waardevol voor de ontwikkeling van hun werknemers."

Waar moest je het meest aan wennen toen je hier kwam?

"We zijn met de auto gekomen en het was mijn eerste keer aan de linkerkant van de weg rijden. Dat was wel even spannend. Maar verder is alles eigenlijk heel soepel gegaan. Het scheelde natuurlijk dat ik de mensen al kende."

"De stad moest ik nog wel ontdekken. Een behoorlijke opgave, want Londen is gigantisch. Maar alles is goed te bereiken. Ook ben ik als een echte Hollander op de fiets gestapt om door de stad te rijden. Gelukkig zijn ze hier inmiddels gewend aan fietsers, je kunt overal deelfietsen pakken."

De rouwstoet voor koningin Elizabeth kwam precies voor ons huis langs.

Derk Christiaans

"Wat ik soms wel lastig vind om te zien, is het grote zichtbare verschil tussen arm en rijk. Zo vind je in het centrum erg dure wijken, terwijl meer naar de rand van de stad veel mensen wonen die het wat minder breed hebben. Het leven is hier nog duurder geworden vergeleken met Nederland, waardoor heel veel Londenaren het nu moeilijk hebben."

Wat is je indruk van de Britten?

"Ze zijn wel iets minder direct dan Nederlanders en zeggen dingen soms met een omweg, maar het zijn wel erg toegankelijke mensen. Verder hebben ze natuurlijk hun bijzonderheden. Toen koningin Elizabeth overleed, stonden mensen kilometers in de rij om afscheid te nemen. Ik viel in september direct met mijn neus in de boter. De rouwstoet kwam precies voor ons huis langs. Zoiets maak je natuurlijk nooit meer mee. En sinds ik hier zit, heb ik ook al drie premiers meegemaakt. Ook heel bijzonder."

Wat doen jullie graag in het weekend?

"Het is heel lang goed weer geweest, dus we zijn er veel op uit gegaan. We hebben ook bijna elk weekend wel familie of vrienden op bezoek gehad die we dan ergens mee naartoe namen. De leukste ontdekking vind ik Richmond Park, ooit een jachtgebied van de royals, maar nu een openbaar park. Er lopen herten in het wild en dat zo dicht bij een grote stad. Twintig minuten reizen de andere kant op en je staat op het drukke Camden Market."

Ben je van plan om nog lang te blijven?

"We zitten hier tijdelijk en hebben nu nog twee maanden te gaan. Ik zou langer kunnen blijven, maar de vraag is of we dat willen. Bij de gedachte van teruggaan naar Nederland, voelen we ons ook prettig. Het Londense kantoor is gelukkig niet ver weg, dus ook als we teruggaan naar Nederland zal ik hier nog regelmatig komen."

