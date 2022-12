Verlofuren opnemen of doorschuiven? 'Opnemen is beter voor je gezondheid'

Soms is het lastig om last minute nog verlofdagen op te nemen. Toch staan er bij werknemers tegen het eind van het jaar vaak nog een aantal verlofdagen open. Mag je ze meenemen naar volgend jaar? Kun je ze laten uitbetalen? Of vervallen ze als je er niks mee doet?

Er zijn verschillende soorten verlof, vertelt hr-specialist Kevin van Dijk van Infacto. Denk aan zwangerschapsverlof, ziekteverlof en bijvoorbeeld het wettelijk en bovenwettelijk verlof.

"Het is wettelijk bepaald dat je recht hebt op een minimum aantal vrije dagen. Om dit aantal te berekenen bestaat er een makkelijk rekensommetje: Het aantal uren dat je per week werkt maal vier. Dat zijn je wettelijke verlofuren." Stel je werkt dus 40 uur per week, dan heb je recht op 160 vrije uren. Dat komt neer op ongeveer 20 vakantiedagen.

Werknemers hoeven zich geen zorgen te maken

Bovenop deze verlofdagen is er vaak in de cao of het arbeidsvoorwaardenreglement ook nog bovenwettelijk verlof bepaald. Dit zijn dus extra vrije dagen.

Maar ben je verplicht om al deze dagen in één kalenderjaar op te maken? Van Dijk zegt dat mensen, zo tegen het eind van het jaar, zich geen zorgen hoeven te maken over hun verlofdagen. "De bovenwettelijke verlofdagen zijn vijf jaar geldig." De wettelijke verlofdagen zijn minder lang geldig. "Deze verlopen op 1 juli na het kalenderjaar dat deze uren zijn opgebouwd. Rond 1 januari heb je dus niet zo veel te vrezen."

Mag verlof worden uitbetaald?

Het wettelijk verlof moet je dus relatief snel opnemen. Maar wat als je het bovenwettelijk verlof niet wil opnemen? "Dan worden deze dagen uitbetaald, in overleg met de werkgever", aldus Van Dijk.

Dit geldt niet voor wettelijk verlof. Het is namelijk een wettelijk vastgesteld minimum aan tijd dat je vrij krijgt, legt de hr-specialist uit. Dit mag je dus niet inwisselen voor geld.

"Het is dus verstandig als je deze dagen op tijd opneemt, anders vervallen ze. Hoewel je voor het wettelijk verlof - in sommige situaties- verlenging mag aanvragen bij de HR-afdeling van je bedrijf. Dit geldt bijvoorbeeld als je niet de kans kreeg om de verlofdagen op te maken, omdat het druk was en je vakantieaanvragen zijn afgekeurd? Dan heb je vaak alsnog recht op die vrije dagen."

Een werkgever mag namelijk niet voor altijd een vakantieverzoek afkeuren. "Mensen hebben nu eenmaal vakantie nodig", aldus Van Dijk.

Als mensen meer pauzes en meer vakanties opnemen, dan worden ze hier alleen maar beter van.

Oscar Breetveld, registerpsycholoog NIP voor arbeid & gezondheid

Beter in je werk door vakantie

Registerpsycholoog NIP voor arbeid & gezondheid Oscar Breetveld beaamt dat mensen vrije dagen nodig hebben om bij te komen van werk. "Als mensen meer pauzes en meer vakanties opnemen, dan worden ze hier alleen maar beter van."

Hij legt uit: "Ze ontspannen en hebben meer geestelijke ruimte om op een andere manier naar problemen te kijken. Ook worden ze creatiever, socialer en aardiger. En daardoor worden werknemers ook weer beter in hun werk."

Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die vaker op vakantie gaan, beter presteren op hun werk, zegt Breetveld. En dat die mensen zelfs eerder promotie maken.

Doorwerken zorgt voor meer stress

Als werknemers besluiten om door te blijven werken en geen vakantiedagen op te nemen, dan zit daar volgens Breetveld een keerzijde aan. "Als je alleen maar bezig bent met werk, zorgt dat op de lange termijn voor een opstapeling van stress en spanning."

"Op de korte termijn kunnen mensen ontzettend goed met stress omgaan. Als we een deadline moeten halen of een andere belangrijke taak moeten afronden in een korte tijd, dan kunnen wij heel veel bereiken op de cortisol en adrenaline van die stress. Maar als dit lang aanhoudt, kun je letterlijk ziek worden van constante hoogspanning. Dat is de bekende burn-out. Verlof opnemen is dus beter voor je gezondheid."

Volgens Breetveld is het dan ook belangrijk om je verlofdagen met een zekere regelmaat op te nemen. "Je hoeft niet meteen op vakantie te gaan, al ga je een dag wandelen, fietsen of sporten. Of thuis dingen doen die jij leuk vindt. Het is belangrijk dat je je aandacht van tijd tot tijd verplaatst én dat je even heel andere dingen dan je op je werk doet."

Het verlaagt daarnaast de kans op ziekteverzuim en verbetert je productiviteit.

