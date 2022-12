De gouden leestip: 'Ondernemen is ook topsport'

Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. In deze laatste aflevering: Cemil Yilmaz, die samen met Dionne Abdoelhafiezkhan sociaal innovatiebureau IZI Solutions oprichtte.

Ondernemer: Cemil Yilmaz

Cemil Yilmaz Bedrijf: IZI Solutions

IZI Solutions Leestip: The Greatest: My Own Story van Muhammad Ali met Richard Durham

In het werk van Yilmaz en Abdoelhafiezkhan staat het versterken van gemarginaliseerde gemeenschappen centraal.

Hun bedrijf IZI Solutions adviseert ministeries, gemeenten, onderwijsinstellingen, kunst- en cultuurinstellingen, ngo's en bedrijven over duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan meer diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid op de werkvloer en in de maatschappij.

Tot negen jaar geleden was IZI een stichting, inmiddels is het bedrijf een sociale onderneming. De winsten vloeien terug naar de samenleving. Dat gebeurt onder andere in de vorm van gratis evenementen, activiteiten en coaching voor jongeren, (jong)volwassenen, startende ondernemers en ideële organisaties.

Waarom heb je het boek van Muhammad Ali gekozen als gouden leestip?

"Het is een eerlijk en reflectief boek dat gaat over zijn jeugd in een raciaal verdeeld Amerika. Het is geschreven vanuit het perspectief van Ali en daardoor is er ook veel inzicht en kwetsbaarheid in verwerkt."

"Het is erg inspirerend om te lezen, ook hoe hij vanuit zijn innerlijke overtuiging steeds het gevecht aangaat."

Moeten jullie bij IZI ook vechten?

"We houden ons bezig met maatschappelijk complexe en gevoelige onderwerpen. Dat voelt soms alsof we tegen de stroom in moeten zwemmen. Tegelijkertijd halen we daar ook onze motivatie uit."

"Een mooi citaat uit het boek is: 'If my mind can conceive it, and my heart can believe it, then I can achieve it.' Als je iets echt wil, moet je erin geloven en de kracht vinden om dat doel waar te maken."

Muhammad Ali was een bekende bokser. Boks je zelf?

"Ik boks en kickboks, Dionne heeft de zwarte band in taekwondo. We hebben beiden wedstrijden gedaan, dan leer je veel over zelfdiscipline en doorzetten. Ondernemen is ook topsport, het dwingt je om veerkracht te tonen en om te gaan met verlies en tegenslag."

Mensen kunnen een voorbeeld nemen aan zijn mentaliteit.

Cemil Yilmaz

Hoe ga je om met tegenslag?

"Tegenslag dwingt je om te groeien. Soms gaan dingen niet zoals je wil. Maar als je de onrust kunt kanaliseren, kan het constructief uitpakken."

"Aan het begin van de coronapandemie werden er in één keer veertig tot vijftig evenementen en trainingen geannuleerd. We hebben toen meteen gekeken op welke manier we onze diensten digitaal konden aanbieden. Tegelijkertijd probeerden we onze overhead zoveel mogelijk te beperken. We hebben de kantoorruimte opgezegd en zijn vanuit huis gaan werken."

Zijn er ook dingen die je anders zou doen dan de auteur van het boek aanraadt?

"Muhammad Ali ging te lang door zonder voldoende zelfzorg, waardoor hij op latere leeftijd gezondheidsproblemen kreeg. We zijn er erg alert op dat we goed voor onszelf blijven zorgen."

"Ons werk kan erg intensief zijn. We besteden veel aandacht aan fysieke en mentale gezondheid en creëren voldoende ruimte om werk en privé te combineren."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen! Mensen kunnen een voorbeeld nemen aan zijn mentaliteit. Ook zijn zijn verhaal en de strijd waar hij voor stond universeel inspirerend."

