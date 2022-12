Mag je eigenlijk netflixen op je werktelefoon of op vakantie met de leaseauto?

Welke rechten hebben werknemers bij het gebruik van een auto, laptop of telefoon van de zaak? Arbeidsrechtsadvocaat Suzanne Meijers legt het uit.

Mag je een telefoon, laptop of auto van de zaak onbeperkt privé gebruiken?

"Het is over het algemeen vaak toegestaan om deze spullen privé te gebruiken. Je mag dus Netflix streamen op je werktelefoon of met de leaseauto boodschappen doen. Tenzij dit anders is afgesproken in de gebruikersovereenkomst."

"Staat er in de overeenkomst dat je de leaseauto alleen zakelijk mag gebruiken? Dan is het niet de bedoeling dat je ermee naar Zuid-Frankrijk gaat."

"Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld het privégebruik van je laptop. Kijk dus eerst goed naar de voorwaarden. Sommige bedrijven willen bijvoorbeeld niet dat je openbare wifi op je laptop gebruikt. Het is dan wel de bedoeling dat je je hieraan houdt. Je wil niet dat geheime gegevens op straat belanden, omdat je opeens gehackt wordt."

Een werkgever mag niet zomaar meekijken op je werktelefoon of -laptop.

Mag een werkgever controleren of de werknemer zich wel aan de afspraken houdt?

"Een werkgever mag niet zomaar meekijken op je werktelefoon of -laptop. De privacy van een werknemer is goed beschermd. Een dergelijke controle mag alleen plaatsvinden als er een bepaald vermoeden is van onrechtmatig handelen. Denk daarbij aan het illegaal downloaden van films of het veelvuldig bezoeken van pornowebsites."

"Maar zelfs als dit vermoeden er is, kan de werkgever niet zomaar je laptop of telefoon afpakken en naar een ICT-medewerker brengen. De werknemer moet hierover eerst mondeling of schriftelijk worden geïnformeerd. Dit kan bijvoorbeeld vooraf via een waarschuwing in de gebruiksovereenkomst."

Mag de werkgever bij zo'n controle alles inzien?

"Nee. Er mag alleen gekeken worden naar zaken die kunnen bewijzen waar iemand van verdacht wordt. Een werkgever mag dus niet al je mails doorspitten of in persoonlijke documenten kijken."

En als er iets stukgaat? Moet de werknemer dan zelf de schade betalen?

"De hoofdregel is: als iets kapotgaat door opzettelijk of bewust roekeloos handelen, dan mag de schade op de medewerker worden verhaald. Stel, je gooit uit woede midden op de werkvloer je telefoon tegen de muur, dan moet je zelf een nieuwe kopen."

"Maar in andere gevallen is opzettelijk gedrag moeilijk te bewijzen. Als je de telefoon laat vallen en hij komt verkeerd terecht, dan moet de werkgever zelf een nieuwe betalen. Het wordt wel verdacht als je drie keer in de maand om een nieuwe telefoon komt vragen."

"Toch blijft het voor de werkgever lastig om te bewijzen dat er bewust roekeloos is omgegaan met de telefoon of auto. Zelfs als je dronken achter het stuur stapt en een ongeluk veroorzaakt. De werknemer kan bijvoorbeeld verslaafd zijn, waardoor er verzachtende omstandigheden kunnen zijn."

Moet je bij langdurige ziekte je auto of telefoon inleveren?

"Dat kan, maar ook dit moet in de gebruikersovereenkomst staan. Dat een werknemer bijvoorbeeld tijdelijk zijn auto moet inleveren als hij minstens twee maanden uit de running is."

"Maar ook hier zijn er uitzonderingen. Als de werknemer de auto nodig heeft om naar de arts of therapie te gaan, dan mag hij de auto op basis van een belangenafweging misschien alsnog houden. Dit geldt ook in het geval dat een andere collega de auto wél mocht houden toen hij ziek was. Iedereen moet gelijk behandeld worden."

