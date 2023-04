Zo zeg je nee tegen je baas zonder schuldgevoel, ook buiten kantooruren

Het 'recht op onbereikbaarheid' is in Nederland een utopie , meldde NU.nl maandag. Wettelijk gezien mogen werkgevers buiten werktijden om dingen van je vragen. Op ons reactieplatform NUjij vroegen sommige lezers zich af waarom het zo moeilijk is om dan nee te zeggen. En hoe doe je dat dan? Zo maak je van jouw vrije tijd écht jouw vrije tijd.

In het weekend of in de avond nog even doorwerken is meestal vanzelfsprekend voor iemand die anderen tevreden wil stellen. Met verantwoordelijkheidsgevoel is niets mis, maar prestatiedrang kan ook te ver gaan.

Zo stel je grenzen op werk

Accepteer je meestal alle verzoeken van bovenaf en ga je daarbij over je eigen grenzen heen? Dit kun je ertegen doen:

1. Formuleer je normen en waarden

Moet je dagelijks van alles doen voor je veeleisende baas? Vraag jezelf dan eens af waarom je eigenlijk ja zou zeggen op al die verzoeken, zegt Arno Zijderveld, arbeidspsycholoog en trainer bij Bureau Beter Werken.

Hij ziet werknemers vaak worstelen met hun eigen grenzen. "Als je duidelijk hebt waarom je iets toezegt, weet je ook wanneer je het kunt weigeren." Zijn jouw eigen normen en waarden helder, dan is het dus gemakkelijker niet over je heen te laten lopen.

Hoeveel nut heeft het eigenlijk om jezelf altijd op de laatste plaats te zetten?

Roland Leenaarts, loopbaancoach

2. Herken de belemmerende overtuiging

Zijderveld begeleidt met regelmaat mensen die met een burn-out kampen. Maar een burn-out loop je volgens hem niet alleen op door te veel werk op je bordje. "Het zijn de types die zich sowieso zorgen maken dat ze niet goed genoeg zijn. Hierdoor overschrijden ze soms jarenlang hun eigen grenzen."

Loopbaancoach Roland Leenaarts herkent de angst voor afwijzing bij zijn cliënten. "Als jij degene bent bij wie je baas graag overwerk parkeert en je durft dat nooit te weigeren, dan zegt dat iets over hoe je over jezelf denkt." Aan pleasegedrag zit volgens hem een belemmerende overtuiging vast. "Je niet goed genoeg voelen is een van de bekendste."

3. Kweek meer zelfvertrouwen

Er is goed nieuws: zo'n negatief gevoel is vaak om te zetten in een overtuiging die wél voor je werkt. Je grenzen bepalen is vooral een kwestie van oefenen. Leenaarts: "Experimenteren met nieuw gedrag vraagt om moed. Heb je eenmaal door dat jouw limiet er wél toe doet, dan leidt dat vernieuwde zelfvertrouwen tot meer lef op kantoor."

Het is uiteraard wennen om niet meer zomaar alles van je baas te accepteren. "Zeker als iedereen voorheen altijd op je kon rekenen en jij graag aardig gevonden wil worden."

Pleasers zijn vaak bang egoïstisch over te komen als ze nee zeggen. Maar dat is helemaal niet zo, zegt Zijderveld. Milder voor jezelf zijn, werkt namelijk ook in het voordeel van de baas. "Een goede werkgever zoekt juist naar die nee. Je wil niet alleen maar jaknikkers in je bedrijf. Ook je baas heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gelijkwaardige situatie. Werknemers moeten zich kunnen uiten."

"Hoeveel nut heeft het eigenlijk om jezelf altijd op de laatste plaats te zetten? Heb eens het lef om nee te zeggen en kijk wat er gebeurt", adviseert Leenaarts. Hoe vaker je voor jezelf durft op te komen, hoe harder je zelfvertrouwen groeit. "Iedere stap is een overwinning. Na een tijdje ga je écht in je eigenwaarde geloven."

4. Kom met een andere oplossing

Wil je leidinggevende erg graag dat je toch dat ene klusje doet en begin je te twijfelen? Geef dan niet toe, maar laat zien dat je bereid bent mee te denken aan een andere oplossing. Zijderveld: "Vertel je baas waarom je dat extra taakje niet kunt doen. Of in het uiterste geval: wanneer je wel tijd hebt om de klus uit te voeren."