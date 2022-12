Attent of bemoeienis? Dit bedrijf helpt personeel met privéproblemen

Werk bepaalt voor een deel hoe gelukkig je bent. Maar er zijn ook heel wat andere factoren die van invloed zijn op je welzijn, zoals gezondheid, financiën en relaties. Daar kunnen je werkprestaties onder lijden. Steeds meer werkgevers vinden dat ze werknemers niet alleen moeten helpen met de werkdruk en werkstress, maar ook buiten de werkvloer.

Het bedrijf Bowers en JACkLING, arbeidsbemiddelaars op het gebied van technisch personeel, wil werknemers ook helpen met zaken buiten de werkvloer. Directeur Jacco Vingerling: "Ik vind het maar gek dat de meeste werkgevers zich alleen richten op werkinhoudelijke zaken om het geluk van hun personeel te vergroten. Uiteindelijk bepaalt je werk maar 8 procent van je geluk."

Daarom ontwikkelde het bedrijf geen werkgelukprogramma, maar een algemeen geluksprogramma dat medewerkers bijvoorbeeld helpt op het gebied van sluimerende gezondheidsproblemen. Dat dit veel effect kan hebben, ondervond Vingerling aan den lijve.

"In het gezin waarin ik opgroeide kwam migraine voor en ik had geaccepteerd dat ik dit nu eenmaal ook heb. Later kwam ik er via een bloedtest achter dat ik lactose-intolerant ben en dat dit migraineklachten kan veroorzaken. Sinds ik gestopt ben met koemelk drinken, lig ik niet meer maandelijks een dag kotsmisselijk van de migraine op bed."

Ook zijn energieniveau wist hij met een kleine aanpassing te verbeteren. "Mijn vitamine D-niveau bleek laag, dat kan leiden tot vermoeidheid. Ik had het idee dat dat bij mij wel goed zat. Maar toen ik supplementen ging slikken, voelde ik me energieker. Dit soort verbeteringen gun ik onze medewerkers ook."

Match tussen werknemer en functie moet eerst goed zijn

Een vragenlijst helpt Bowers en JACkLING om erachter te komen waar het personeel mee kampt. Komt uit de vragenlijst naar voren dat iemand medische ondersteuning nodig heeft, dan wordt vanwege de privacy hulp van buitenaf ingeschakeld. "We bieden bijvoorbeeld een bloedanalyse aan, die wordt door een externe partij verricht. Ook is er een externe orthomoleculair expert beschikbaar. Is het advies om meer vitamines en mineralen te nemen, dan worden die wel door ons betaald."

Lars Vissers, directeur van De Arbodienst, noemt de inspanningen van Vingerling nobel. Maar hij benadrukt wel dat dit soort initiatieven alleen kunnen slagen als de werknemer zich ook echt thuis voelt in de organisatie en de functie die hij of zij uitvoert. "Is die match er niet, dan gaat zulke hulp eerder averechts werken. De extra's worden dan gouden handboeien: omdat de arbeidsvoorwaarden zo goed zijn durf je niet weg te gaan, terwijl je eigenlijk wel ongelukkig bent in je baan."

Een medewerker bij wie de relatie niet goed zat, hebben we al op kosten van het bedrijf uit eten gestuurd met zijn partner.

Jacco Vingerling, directeur Bowers en JACkLING

Heeft de werknemer het goed naar zijn zin in zijn functie, dan kun je je gaan richten op privéomstandigheden en kijken hoe je daarin kunt faciliteren, zegt Vissers. "Maar het blijft een extraatje, je hoeft het als werkgever niet te doen. Het is natuurlijk ook de eigen verantwoordelijkheid van een werknemer dat alles goed blijft lopen in zijn of haar privéleven."

Medewerkers van Bowers en JACkLING die privézaken liever helemaal privé houden, hoeven die overigens niet prijs te geven, benadrukt Vingerling. "We bieden de hulp aan, maar het is vrijblijvend."

Extra hulp betaalt zich uiteindelijk uit

30 van de 125 medewerkers van Bowers en JACkLING hebben de vragenlijst inmiddels ingevuld. Drie mensen kunnen die hulp gebruiken, zegt Vingerling. "Ze kampen hun hele leven eigenlijk al met hoofdpijn, buikpijn. Maar dat was nooit erg genoeg om ermee naar een arts te gaan. We hopen hen daarmee te kunnen helpen."

Laten de antwoorden van de vragenlijst zien dat iemand veel stress heeft door mantelzorgtaken, dan schieten Bowers en JACkLING ook te hulp. Vingerling: "Als je administratief minder onderlegd bent, kan bijvoorbeeld een PGB-aanvraag voor een familielid veel spanning en stress opleveren. Wij helpen je dan met invullen."

Maar het bedrijf probeert ook te helpen bij relatieproblemen van het personeel. "Een medewerker bij wie de relatie niet goed zat, hebben we al op kosten van het bedrijf uit eten gestuurd met zijn partner."

Hoewel Vissers vindt dat de basis van het werk eerst goed moet zijn, raadt hij werkgevers aan om wel te investeren in dit soort extra hulp als preventie. "Uiteindelijk betaalt de investering zich uit, in productiviteit, werknemerstevredenheid en waarschijnlijk ook klanttevredenheid. Daarnaast zorgt het voor verzuimreductie. Dus het loont zeker."

