Drukte op het werk aan het eind van het jaar: zo ga je daarmee om

De kerstvakantie komt er binnenkort aan. Dat zorgt voor veel stress op werk, want heb je vrij dan wil je het liefst na de vakantie met een schone lei beginnen. Alles moet deze dagen dus snel afgerond worden. Maar hoe zorg je ervoor dat deze werkstress niet te veel wordt?

Er is een verschil tussen werkdruk en de werkdrukbeleving, vertelt Björn Deusings, timemanagementexpert van Tijdwinst.com. "De echte werkdruk kan soms een stuk lager liggen dan de werkdrukbeleving. Dit verschil wordt duidelijk op bijvoorbeeld de dagen voor de kerstvakantie. Mensen willen dan zoveel mogelijk afronden in een zo'n kort mogelijke tijd. Dat levert stress op en dus een hogere werkdrukbeleving."

1. Stel prioriteiten

Stress verminderen begint bij je agenda op orde hebben. Een goede planning betekent prioriteiten stellen. "Werknemers maken vaak een lijstje, maar dat is meestal veel te lang. Wees dus kritisch op welke taken belangrijk zijn", stelt Deusings.

Daarvoor heeft stresssocioloog en auteur Suzan Kuijsten een handig hulpmiddel: "Stel jezelf de vraag: vergaat de wereld als ik de taak niet op tijd af heb? Het antwoord is waarschijnlijk nee." Mocht het antwoord op een bepaalde taak 'ja' zijn: "Dan weet je dat je hier prioriteit aan moet geven."

Kuijsten vervolgt: "Leg de lat vooral niet te laag als het gaat om prioriteiten stellen. Je wil niet je hele kerstvakantie bijkomen omdat je de laatste twee weken te hard gewerkt hebt. Plan dus ook deze laatste dagen bewuste rustmomenten in."

Je wil niet je hele kerstvakantie bijkomen omdat je de laatste twee weken te hard gewerkt hebt.

Suzan Kuijsten, stresssocioloog

2. Verzet taken naar januari

Als een taak geen directe prioriteit heeft, plan hem dan in voor januari. Deusings: "Je kunt het werk dan zelf oppakken of tegen die tijd delegeren naar een collega. Maar schrijf het nu alvast op, dan weet je brein dat dit probleem onder controle is en kun je het makkelijk loslaten. Daarnaast behoud je op deze manier goed het overzicht."

3. Zet je werktelefoon uit in de vakantie

Laat al het werk rusten in de vakantie, zegt Kuijsten. "Als je nog in de vakantie je mail checkt of telefoontjes beantwoordt, dan rust je niet uit. Dan blijf je in je hoofd met werk bezig. Zet je werktelefoon dus uit in de kerstvakantie."

Dit is een ideaal moment, vindt de stresssocioloog, omdat veel mensen toch vakantie hebben. "Je zal heel weinig missen en wat je mist, kan vaak wel tot januari wachten."

Ook adviseert ze om überhaupt zo min mogelijk op je telefoon te kijken. "Er is een verschil tussen herstellen en plezier maken. Plezier maken kost energie en zorgt soms ook voor stress. Als je echt wil herstellen, kun je het best helemaal niets doen. Gewoon op de bank zitten, met vrienden en familie afspreken, een wandeling maken, eten en goed slapen. Als dit je lukt, dan kun je in januari weer echt fris beginnen."

4. Schakel je 'out of office' op tijd in

Vergeet voor de vakantie ook niet de out of office-reply in te schakelen voor je mail. "Zet deze een dag van tevoren al aan", zegt Deusings. "Dan kun je op je laatste werkdag rustig alles afronden. Als je weer terug bent, laat hem dan ook nog even een dagje extra aan. Op de eerste werkdag moet je er weer even inkomen en dan wil je niet weer overladen worden met allerlei taken. Dat kan best een dagje wachten."

5. Plan terugkomende taken

Alvast een tip voor volgend jaar: tref nu alvast voorbereidingen voor de kerstperiode van 2023. "Vaak zijn er taken die ieder jaar terugkeren, zoals de boekhouding of beoordelingsgesprekken. Je weet dat dit eraan gaat komen, dus maak hier nu al tijd voor vrij in je agenda. Zo weet je waar je in de decembermaand aan toe bent."

De rest van het jaar kun je de decembermaand dan even vergeten. "Begin dan half of eind november met de overige planning. Wat moet er precies gebeuren en hoeveel tijd denk je eraan kwijt te zijn? Als je dit concreet hebt, hoef je er niet meer over te piekeren en is het direct een stuk rustiger in je hoofd", aldus Deusings.

Let er wel op dat er tijd overblijft voor onverwachte verzoeken. "Er zijn altijd collega's of klanten die opeens last minute iets van je willen. Zorg ervoor dat je hier dus tijd voor vrijhoudt, zodat het je niet overvalt. Mocht er niemand komen, dan heb je gewoon wat extra tijd voor je eigen taken."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen