Kerstpakket vol plastic prullen? Manon bedacht een duurzaam alternatief

Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Manon richtte na de dood van haar zus een bedrijf op voor duurzame bedrijfsgeschenken.

Wat: ZustainaBox, duurzame kerstpakketten en bedrijfsgeschenken

Bedenker: Manon van Leeuwen (54)

Sinds: 2019

Hoe ben je op het idee gekomen voor je bedrijf?

"Ik werkte hiervoor als interim-zorgbestuurder. Ik had een fijn inkomen, een groot huis, een dikke auto voor de deur en ik reisde veel. Maar door de documentaire van Leonardo DiCaprio over klimaatverandering, Before the Flood (2016), besefte ik dat ik niet goed bezig was. Ik was het meest geraakt door de beelden van vrouwen in arme landen die voor een kwartje per uur onze ongedragen kleding vermaken. Ik shopte ontzettend veel en stuurde het ook vaak weer terug. Ik besloot dat het anders moest."

"Toen overleed mijn zus in 2017 geheel onverwacht aan een hersenbloeding, op 46-jarige leeftijd. Mijn leven stond op z'n kop. Ik had iets nodig om me aan vast te houden. Dat werd duurzaam leven. Ik verkocht mijn auto, ben veganistisch gaan eten en heb vanaf dat moment nooit meer nieuwe kleding gekocht. Precies een jaar na de uitvaart van mijn zus, op mijn verjaardag, besloot ik het nog grootser aan te pakken."

Hoe precies?

"Ik wilde anderen laten zien hoe leuk het kan zijn om duurzaam te leven. Ik wilde alle andere vijftigers - ik ben nu 54 - inspireren. Het is onze generatie die er een zooitje van heeft gemaakt. Daarom bedacht ik een boxabonnement met leuke plasticvrije, pure en plantaardige producten voor deze doelgroep. Eerst heette mijn bedrijf SustainaBox, maar toen maakte ik van de 'S' een 'Z', vanwege mijn zus."

"Het liep meteen goed, binnen een paar maanden had ik vijfhonderd abonnees. Vervolgens heb ik 50.000 euro spaargeld in het bedrijf gestopt. Maar kort daarna brak de coronacrisis uit en zegde bijna iedereen zijn abonnement op."

Ik krijg ook reacties van bedrijven die onze pakketten wel 'heel duurzaam' vinden, ofwel té duurzaam.

Manon van Leeuwen, ZustainaBox

Wat deed je toen?

"Op dat moment was ik net bezig een lening af te sluiten voor nog eens 30.000 euro, dat heb ik toen meteen stopgezet. Ik was al 50.000 euro kwijt en raakte lichtelijk in paniek. Omdat ik dacht dat dit het einde van mijn bedrijf was, besloot ik mijn voorraad in de aanbieding te doen in een Lekker Thuis-box. Ik had er ook over geblogd en dat werd opgepikt. Ineens had ik vijfhonderd aanvragen van werkgevers die zo'n box cadeau wilden doen aan hun personeel."

"In 2020 liep het storm met de aanvragen door bedrijven. Ik heb afscheid moeten nemen van mijn particuliere leden. Erg lastig, omdat het een trouwe groep was. Maar in de duurzame bedrijfsgeschenken zat gewoon veel meer markt én impact."

Welke impact wil je met je bedrijf hebben?

"Kerstpakketten met duurzame producten in plaats van dingen die je toch niet gaat gebruiken, moeten de norm worden. Helaas leeft nog maar 5 tot 10 procent van de bevolking duurzaam. We hebben nog een lange weg te gaan. Ik krijg ook reacties van bedrijven die onze pakketten wel 'heel duurzaam' vinden, ofwel té duurzaam. Dat is toch bizar?"

Je bent nu druk met de kerstpakketten. Hoe zien die er dit jaar uit?

"Dit jaar zien we dat bedrijven willen inspelen op verbinding. Lekker samen koffiedrinken met je collega's na al dat thuiswerken. Dus we hebben veel pakketten met mokken met logo verkocht. Daarnaast wilden we ook inhaken op de energiecrisis en bedacht ik de 'warme voeten-box'. Dat is onze meest verkochte box geworden."

Wat helpt je om de drukte te doorstaan?

"Mijn zoon, die inmiddels ook in het bedrijf zit, zei laatst: 'Ik word maar niet moe'. Dat herken ik, terwijl we de afgelopen tijd maar een paar uur per nacht sliepen omdat het zo druk was. Dat onze klanten zo blij en dankbaar zijn geeft energie om door te gaan. Ik geloof ook dat mijn zus vindt dat we op de goede weg zitten, dat voel ik aan alles."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen