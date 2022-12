Werken in een onverwarmd kantoor? Dit zijn je rechten bij koud weer

De winter is in Nederland nu echt begonnen. We kunnen deze week zelfs al schaatsen. Maar er moet ook gewerkt worden, buiten én binnen. Wat zijn de rechten van werknemers wat betreft het werken in de kou? Arbeidsrechtadvocaat Hans Kamerbeek legt uit.

Wat staat er in de wet over werken in de kou?

"Wettelijk is er niet veel geregeld", vertelt Hans Kamerbeek. "Het is bijvoorbeeld niet vastgelegd bij welke minimumtemperaturen mensen nog mogen werken. Wel is er, via de Arbowet, geregeld dat de werkgever ervoor moet zorgen dat werknemers geen schade ondervinden van extreme temperaturen."

"Als iemand buiten werkt, mag diegene dus geen gezondheidsschade oplopen. Hoe de werkgever dat oplost, staat hem helemaal vrij. Maar op een bouwplaats kan hij bijvoorbeeld zorgen voor dikke winterjassen, meer beschutting of verwarmingselementen."

Mag je als werknemer eisen dat de verwarming op kantoor hoger wordt gezet?

"Nee, voor de temperatuur op kantoor is er ook wettelijk niets geregeld. Ben je gevoelig voor kou, dan moet je er in principe zelf voor zorgen dat je het weer warm krijgt. Als er echt veel klachten zijn, dan zou je de ondernemingsraad kunnen benaderen. Die kan de klachten verzamelen en in gesprek gaan met de werkgever."

"Dit aankaarten kun je als werknemer ook zelf doen. In goed overleg kan er misschien wel een graadje bovenop. Maar als de werkgever de thermostaat vanwege de kosten echt niet wat hoger wil zetten, dan moet je toch een dikkere trui aandoen."

Als je buiten werkt, moet je dan ook bij -10 gewoon blijven werken?

"Het ligt er aan wat er in de cao is afgesproken. In de cao van Bouw & Infra is een artikel opgenomen over 'onwerkbaar weer'. Iemand die in de buitenlucht werkt, mag het werk neerleggen als de gevoelstemperatuur -6 graden of lager is. Dit is ook het geval als het overdag vriest, maar er geen winterkleding beschikbaar is."

"Maar dit geldt dus niet voor iedereen die bij lage temperaturen moet werken. Ik denk niet dat er iets over gevoelstemperatuur staat in een cao voor bijvoorbeeld leraren of kantoorpersoneel. Dat was tot nu toe ook niet nodig, want de verwarming stond binnen altijd gewoon aan. Maar met de huidige energiekosten is het misschien niet overal meer even warm binnen. Ook niet op je thuiswerkplek."

Stel, je bent ingesneeuwd. Ben je dan verplicht om naar je werkplek te komen?

"Het ligt eraan of je kan thuiswerken. Als je niet naar kantoor kunt komen, dan is thuiswerken de voor de hand liggende oplossing. Maar wil je werkgever écht dat je naar je werk komt of kun je in jouw functie niet thuiswerken? Dan is het de verantwoordelijkheid van de werknemer om naar kantoor te komen. Ook bij extreem weer."

"De werknemer moet er alles aan doen om naar zijn werkplek te komen. Maar rijdt ook het openbaar vervoer niet en is het echt te gevaarlijk om met de auto op pad te gaan, dan is dit overmacht en kan het in redelijkheid jou als werknemer niet aangerekend worden dat je niet naar de werkplek komt. Je mag dan in principe thuisblijven, zonder dat je op je loon wordt gekort."

En als de kou langere tijd aanhoudt?

"Als de situatie een aantal dagen zo blijft, dan krijg je een ander verhaal. Er is hierover niets vastgelegd in de wet, maar het is logisch dat een werkgever dan bijvoorbeeld vraagt of de werknemer wat snipperdagen kan inzetten. Kijk goed wat er in je cao is afgesproken of ga met je werkgever in overleg. Vaak kom je samen wel tot een compromis. Niemand wil dat je gezondheidsschade oploopt door de kou."

