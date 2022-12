Zijn referenties nog wel van deze tijd?

Bij solliciteren horen een motivatiebrief en een cv. En soms ook referenties, oftewel namen en contactgegevens van mensen die bereid zijn in te staan voor jouw kwaliteiten. Maar zijn referenties niet al achterhaald? Of zijn ze nog steeds nuttig?

Als je tijdens een sollicitatie door de werkgever wordt gevraagd om een referentie door te geven, dan willen zij dat je de contactgegevens van een oud-collega- of leidinggevende doorgeeft die wat kan zeggen over jouw werkverleden.

De werkgever kan aan diegene vragen stellen over hoe jij als persoon bent, hoe diegene jou op werk heeft ervaren en wat je sterke en minder sterke kanten zijn.

Vragen bedrijven nog naar referenties?

Bedrijven vragen nauwelijks nog naar referenties, vertelt sollicitatiecoach Nancy Boot. "Ik hoor het nauwelijks meer voorbijkomen." Volgens haar kan dat te maken hebben met de huidige arbeidsmarkt. "Die is zo krap dat mensen sneller iemand aannemen. Referenties nabellen kost extra veel tijd."

Toch komt het nog weleens voor dat een werkgever om referenties vraagt. Hij of zij wil dan checken hoe je in het verleden functioneerde. "Diegene wil je leidinggevende of je collega spreken om te vragen hoe je op de werkvloer was. Zo kan je nieuwe werkgever checken of het beeld dat hij van je heeft een beetje overeenkomt", zegt Boot.

Zo'n telefoongesprek is dus vooral teruggrijpen op het verleden, stelt Boot. "Je referenties kunnen alleen vertellen over je toenmalig functioneren, maar wat zegt het eigenlijk over de toekomst? Het zou best kunnen dat je beter in je vel zit bij je nieuwe werkgever", aldus Boot.

Sommige werkgevers vragen wél naar referenties

Boot is dus niet enthousiast over referenties en vindt dat ze steeds minder nuttig zijn. Toch adviseert ze om voor de zekerheid een aantal referenties achter de hand te houden. "Er zullen altijd bedrijven zijn die erom vragen. Dan wil je niet met lege handen staan."

Referenties zijn niet binnen een paar dagen te regelen. Sollicitatiecoach Jihad Lahtal adviseert daarom je referenties te regelen voordat je bij je huidige werkgever of opdrachtgever vertrekt. "Vraag aan je leidinggevende, projectmanager, directe collega of klant of hij of zij een referentie wil zijn. Dan zit je nog vers in hun geheugen en is de kans groot dat ze dit voor je willen doen."

Maar zet niet zomaar hun contactgegevens op je cv. "Maak liever een kopje met de tekst: 'Referentie op aanvraag'. Op deze manier komt het telefoonnummer van je referentie niet ongevraagd bij allerlei bedrijven terecht. En zo hou je dus rekening met hun privacy", aldus Lahtal.

Ga in gesprek met je referentie

Mocht de nieuwe werkgever toch naar je referenties vragen, zorg ervoor dat je hen van tevoren inlicht. Lahtal: "Overleg ook gelijk wat je referentie wil vertellen en geef eventueel tips. Leg bijvoorbeeld uit waar hij of zij extra nadruk op moeten leggen. Dan is diegene ook al veel beter voorbereid op het gesprek, mocht je nieuwe werkgever bellen."

Daarnaast weet je dan zelf ook beter wat je kunt verwachten van je referentie. Normaal gesproken moet een referentie altijd positief zijn, maar Lahtal adviseert hier niet blindelings op te vertrouwen. "Je weet nooit zeker wat er écht wordt besproken. Om hier zeker van te zijn, kun je het beter overleggen. Dan kun je met de juiste verwachting een referentie inzetten en niet op basis van aannames."

Aanbevelingen verzamelen op LinkedIn

Wie echt volledige controle wil over zijn referenties, kan gebruikmaken van LinkedIn, zegt Lahtal. "Ik vermoed dat LinkedIn mede de oorzaak is waarom referenties nauwelijks meer gevraagd worden. Je kunt op dit platform zoveel over een kandidaat vinden - zoals relevante werkervaring, aanbevelingen en vaardigheden - dat je eigenlijk geen referentie meer hoeft te bellen."

Lahtal adviseert sollicitanten goed gebruik te maken van dit sociale medium. "Vraag aan collega's, klanten en leidinggevenden of ze bijvoorbeeld vaardigheden kunnen onderschrijven. En misschien een aanbeveling willen achterlaten. Dan weet je sowieso dat het positief is en heb je zelf controle over de informatie die naar buiten komt."

Referenties zijn je jokerkaarten, maar zet ze niet zomaar in.

Jihad Lahtal, sollicitatiecoach

Boot adviseert ook om te investeren in LinkedIn. "Het is hét medium waar recruiters naar kijken. Maar zorg er wel voor dat je wordt onderschreven door relevante mensen. Het zegt niet zoveel als je oude buurmeisje vindt dat je collegiaal bent. Het is juist een pluspunt als je leidinggevende dit over je zegt."

Ditzelfde geldt ook voor referenties. "Mocht een nieuwe werkgever er ooit naar vragen, zorg dat je goede mensen achter de hand hebt. Het zijn eigenlijk je jokerkaarten, maar zet ze niet zomaar in. Hou ze achter de hand totdat ernaar gevraagd wordt."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen