Dit kun je doen als je het oneens bent met de beoordeling van je baas

Voor de meeste werknemers is het aan het einde van het jaar weer tijd voor een functioneringsgesprek. Wat als je het helemaal niet eens bent met jouw beoordeling? Arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis van BAASZ Advocaten legt uit welke stappen je kan nemen.

Is een functioneringsgesprek verplicht?

"Nee, een functioneringsgesprek is wettelijk niet verplicht. Toch raden wij het werkgevers aan om ze wel te houden. Stel, een werkgever wil een werknemer ontslaan vanwege disfunctioneren. Dan moet hij volgens de wet kunnen aantonen dat hij de werknemer tijdig heeft laten weten ontevreden te zijn over zijn functioneren en dat hij hem de kans heeft geboden te verbeteren. Dat kan met gespreksverslagen."

Welke onderwerpen mogen besproken worden in een functioneringsgesprek?

"Alles wat met je functioneren als werknemer te maken heeft. Als werkgever zijnde is het de kunst dat op een luchtige manier te doen, ook als er negatieve boodschappen zijn. Het moet vooral een gesprek zijn over hoe het gaat met de werknemer, wat er goed gaat en wat er beter kan."

Het is de taak van de werkgever om er alles aan te doen om het functioneren van de werknemer te verbeteren.

En als er sprake is van disfunctioneren?

"Dan moet de werknemer de gelegenheid krijgen om uit te leggen waar dat aan ligt. Stel, je thuissituatie is pittig of je zit tegen een burn-out aan, dan is het heel nuttig om dat voor te leggen. De werkgever begrijpt zo beter waarom het werk niet goed gaat en kan je helpen. Het is namelijk ook de taak van de werkgever om er alles aan te doen om het functioneren van de werknemer te verbeteren, bijvoorbeeld door het aanbieden van coaching of scholing."

Wat als je het niet eens bent met de uitkomst van het gesprek?

"Als onderbouwing van de beoordeling ontbreekt of als de beoordeling onzorgvuldig heeft plaatsgevonden, dan kun je protesteren tegen de negatieve beoordeling. Onderteken het schriftelijke gespreksverslag en lever jouw schriftelijke kanttekening hierbij in. Je commentaar wordt dan ook bij jouw dossier gevoegd. Mocht het uitlopen op een rechtszaak, dan kan een rechter jouw kanttekening hierin meenemen."

Moet je het gespreksverslag ondertekenen?

"Hier ontstaat vaak onenigheid over. Je kunt het verslag op twee manieren ondertekenen. Als je ondertekent 'voor akkoord' dan geef je aan het eens te zijn met wat er is gezegd en afgesproken en bind je je aan de afspraken die vastgelegd zijn. Maar je kunt het formulier ook ondertekenen 'voor gezien'. Daarmee geef je aan dat er een gesprek is geweest en dat je het verslag ontvangen hebt en daarvan kennis hebt genomen."

"Maar discussies over of een verslag ondertekend moet worden met 'gezien' of 'akkoord' dragen vaak niet bij aan het vergroten van het onderling vertrouwen of openheid tussen beide partijen."

Wat moet je níét doen als je het oneens bent met de uitkomst van je functioneringsgesprek?

"Wat wij veel zien is dat mensen zich de dag na een negatief gesprek ziek melden. En zich soms ook aanmelden voor de Ziektewet. Geschillen worden zo alleen maar erger. Er moet vaak een mediator aan te pas komen om de relatie te verbeteren of om afspraken te maken over hoe partijen uit elkaar gaan."

"Als in het ergste geval het geschil moet worden opgelost door de rechter, dan moet je wel een goed dossier kunnen overleggen waaruit blijkt dat je je met een goede reden hebt ziek gemeld."

