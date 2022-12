Dit verdient een stukadoor

Hoeveel je kunt verdienen in je vak, hangt in Nederland voor een groot deel af van je sector of branche. Maar hoe hoog liggen de lonen voor verschillende beroepen precies? Deze week nemen we het salaris van stukadoors onder de loep.

Voor het werk van stukadoor moet je spierballen hebben. Je mag wanden decoreren en beschermen met vaak zware materialen zoals stuc en cement. Daarnaast moet je ook handig zijn met het monteren, onderhouden en repareren van gipswanden. Veelal werk je in gebouwen, maar ook weleens in de buitenlucht. Een beroep waarin je dus tegen een stootje moet kunnen.

Wat voor opleiding moet je gedaan hebben?

Toine Visker van NOA Opleidingsbedrijf Afbouw werkt samen met roc's om jongeren in de afbouw op te leiden. "Doorgaans komen jongeren vanuit het vmbo in mbo-niveau 2 en volgen dan een tweejarige bbl-opleiding. Ze werken vier dagen en gaan één dag naar school."

Wie zich verder wil bekwamen in de afbouw doet daar mbo-niveau 3 achteraan. "Wil je de top bereiken als stukadoor, dan ga je door voor een specialisatie in de decoratie en restauratie. Hierin leer je onder meer werken met bijzondere materialen. Deze opleiding moet je wel deels of geheel zelf bekostigen."

Wat verdient een beginnend stukadoor?

Loonwijzer geeft voor een stukadoor een aanvangssalaris tussen de 1.700 en 2.400 euro bruto per maand.

Onder 21 jaar geldt het jeugdloon. Je kunt als stukadoor op je zestiende beginnen. Dan geldt volgens Visker een salaris van bruto 7 tot 8 euro per uur bruto. "Heb je eenmaal vijf jaar ervaring, dan kom je tot veel hogere salarissen, van 20 tot 22 euro per uur."

Roel van Dijk van vakbond CNV Vakmensen noemt een maandsalaris van bijna 1.400 euro per maand voor een twintigjarige. Dat is conform de cao Afbouw, die loopt van begin 2022 tot eind 2023. "Er is een flink verschil in beloning naar gelang de ervaring. Momenteel worden er ook mooie prestatiebonussen afgesproken", aldus Van Dijk.

Wat wordt er voor dat loon van je gevraagd en welke extra's heb je?

Een fulltime werkweek telt 37,5 uur, waarbij je recht hebt op 25 vakantiedagen per jaar. Tot je achttiende heb je recht op 29 vakantiedagen per jaar.

Ook met oudere werknemers wordt rekening gehouden. Van Dijk: "Er is nu een goede regeling voor 55-plussers. Wie in aanmerking komt, mag vier dagen per week werken in plaats van vijf."

In sommige gevallen is het mogelijk om drie jaar voor de pensioenleeftijd al helemaal te stoppen met werken. "Dan krijg je bijna 1.900 euro per maand salaris zonder belastingheffing."

Hoe hoog kan het salaris oplopen?

Na een dienstverband van vijf jaar bedraagt het salaris tussen de 2.100 en 2.800 euro bruto per maand bij een werkweek van 38 uur, stelt Loonwijzer. Dat duidt op een bescheiden groei, ondanks flink stijgende ervaring. Van Dijk: "Het loongebouw is vrij laag, dus een stukadoor zit snel aan het maximum van de cao. De werkgever legt daar het nodige bij als een stukadoor hard nodig is."

Het wordt een ander verhaal als de stukadoor de stap zet richting zelfstandig ondernemerschap. Dat blijkt uit de tabel van Loonwijzer over de verschillen in beloning tussen vaste dienstverbanden en zzp'en. Komt het uurloon in vaste dienst op maximaal 22 euro, voor een zelfstandige bedraagt dat minstens 30 euro en maximaal 50 euro bruto.

Ik juich het ondernemerschap toe, maar niet elke goede stukadoor is ook een goede ondernemer.

Toine Visker, NOA Opleidingsbedrijf Afbouw

50 euro bruto per uur omrekenen naar netto komt op grofweg 75 procent, oftewel 37,50 euro netto per uur. Hier moeten wel kosten voor een bedrijfsauto en materieel van af worden gehaald. Ook moet een zelfstandig stukadoor zelf verzekeringen en pensioen regelen en bekostigen.

Visker: "Ik juich het ondernemerschap toe, maar niet elke goede stukadoor is ook een goede ondernemer. De tekorten aan personeel leiden ook tot goede beloningen in loondienst. Ik ken ook stukadoors die na zelfstandigheid toch weer in loondienst treden."

Voor welke uitdagingen staat de branche?

Ook stukadoors hebben last van de vertraging van de bouw door nieuwe stikstofregels, prijsstijgingen van materialen en arbeidstekorten. Als er in de toekomst wel meer gebouwd kan worden, dan zouden de prijzen nog meer kunnen stijgen.

Ook het huidige personeelstekort in de branche zou dan een nog groter probleem worden. Visker: "We doen er als branche alles aan om meer jongeren te enthousiasmeren voor dit prachtige vak."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen