Deze ondernemers maken apps toegankelijker voor mensen met een beperking

Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Paul en Jan Jaap vonden een oplossing om apps toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Wat: Appt, een stichting die apps toegankelijker maakt voor mensen met een beperking

Appt, een stichting die apps toegankelijker maakt voor mensen met een beperking Bedenkers: Paul van Workum en Jan Jaap de Groot

Paul van Workum en Jan Jaap de Groot Sinds: 2020

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Paul van Workum: "Via het bedrijf van mijn vrouw - zij is ook ondernemer - kwam ik een paar jaar geleden in contact met ontwikkelaar Jan Jaap. Hij vertelde dat hij eerder apps had ontwikkeld die ook toegankelijk zijn voor blinde mensen. Dat vond ik meteen interessant. Jan Jaap had het toen ook over wetgeving die in juni 2021 ingevoerd werd. Apps van overheidsinstanties moesten tegen die tijd toegankelijk zijn voor alle Nederlanders met een beperking."

"Maar toen ik zocht naar het toegankelijk maken van apps - voor mensen met een beperking - kon ik daar bijna geen informatie over vinden. Toen besloten we zelf kennis te gaan delen, met informatie over de beperkingen van deze groep en hoe we deze mensen kunnen helpen. Dat resulteerde in ons kennisplatform Appt.org."

Waarom is het zo belangrijk dat apps toegankelijker worden?

"Nederland telt 4,5 miljoen mensen met een beperking. Veel apps zijn niet goed te gebruiken voor mensen met bijvoorbeeld een visuele, motorische of auditieve beperking. Iemand die blind is, kan niet op een knop drukken in een app. Maar als de app goed is gebouwd, kan diegene met een hulpmiddel twee keer op het scherm tikken om die knop wel te bedienen. Zo zijn er veel van dit soort gebaren."

"Jan Jaap heeft al die codevoorbeelden verzameld voor ontwikkelaars die een app toegankelijker kunnen maken voor mensen met een beperking. Daar hebben we een gratis handboek bij geschreven. Dat handboek is al drieduizend keer gedownload. Op deze manier maken we het voor bedrijven eenvoudiger om hun diensten voor iedereen toegankelijk te maken."

Gratis kennis delen, is dat onderdeel van jullie strategie?

"We hebben gemerkt dat grote bedrijven, zoals banken, verzekeraars en ook overheden, ons hebben weten te vinden doordat we gratis kennis delen. Zij maken veel gebruik van onze oplossingen en het handboek."

"Op die manier kwamen we ook aan opdrachten. Bedrijven begonnen te vragen of we hun ontwikkelaars hierin wilden trainen. Toen wisten we dat we iets groots te pakken hadden."

Ik heb geleerd om op het juiste moment hulp in te schakelen.

Paul van Workum

Wat hebben jullie nog meer voor elkaar gekregen vanuit de stichting?

"We hebben met hulp van het SIDN fonds (een investeringsfonds voor internetprojecten, red.) een officieel meldpunt kunnen starten voor mensen die een app niet goed kunnen gebruiken. Inmiddels hebben we vierhonderd meldingen ontvangen van mensen die bijvoorbeeld niet goed door een bank- of supermarktapp kunnen navigeren. Wij zorgen vervolgens dat daar een rapport van wordt gemaakt en sturen dat door naar het desbetreffende bedrijf."

"De software achter het meldpunt zetten we ook in voor grootschalig gebruikersonderzoek. Daar willen bedrijven namelijk best voor betalen. Het is voor hen belangrijk dat er geen klachten komen over de app. Maar het verkopen van dit soort diensten past natuurlijk niet goed binnen een stichting. Daarom hebben we begin dit jaar besloten om er een bedrijf naast op te richten: Abra. Vanuit dit bedrijf geven we trainingen en doen we onderzoek bij klanten."

Wat heeft het ondernemerschap je tot nu toe geleerd?

"We doen alles met z'n tweeën en dat is best risicovol. Want wat als een van de twee uitvalt? Of als je te veel werk binnenhaalt? Ik heb geleerd om op het juiste moment hulp in te schakelen. Wij werken nu bijvoorbeeld samen met een partij die de onderzoeken doet. Voor het meldpunt werken we samen met Stichting Accessibility. Zo hebben we het meldpunt ook nog eens veel groter kunnen maken."

"De grootste les die ik van jaren ondernemen heb geleerd: voer heel veel gesprekken en zorg ervoor dat je je idee al hebt verkocht voor je begint. Daarnaast werken we er natuurlijk hard aan om er een nog groter succes van te maken. Ik moet mezelf soms afremmen om niet alle kansen te grijpen die op ons pad komen. Anders kun je de dingen die je graag doet niet goed blijven doen."

