Heb je het recht om in de baas zijn tijd naar het ziekenhuis te gaan?

Een bezoek aan de tandarts, huisarts of fysiotherapeut: het zijn afspraken die niet zo makkelijk buiten werktijd te plannen zijn. Maar heb je het recht om onder werktijd privézaken op te lossen? Arbeidsjurist Ilse Vermeulen van hr-dienstverlener Please legt uit hoe het zit.

Heeft een werknemer het recht om onder werktijd naar een medische afspraak te gaan?

"Onder werktijd een bezoek brengen aan een tandarts, dokter of fysiotherapeut is geen wettelijk vastgelegd recht. Officieel moet je er vakantie-uren voor opnemen."

"Veel werkgevers vinden het belangrijk dat werknemers gezond blijven. Daardoor zijn ze eerder geneigd om uren door te betalen als iemand bijvoorbeeld een afspraak heeft voor een controle in het ziekenhuis. Maar in feite hoeft dat dus niet. Op één uitzondering na: een bezoek aan de verloskundige valt wel onder het wettelijk verlof. Dit is om discriminatie met betrekking tot zwangere werknemers tegen te gaan."

Weet iedereen dat je eigenlijk verlofuren moet opnemen?

"Nee, veel werkenden gaan ervan uit dat hun werkgever hen gewoon doorbetaald tijdens een doktersbezoek. Terwijl het dus onder eigen tijd valt. Dit soort afspraken hoor je zoveel mogelijk buiten werktijd te maken. Maar het vervelende is natuurlijk wel dat de meeste tandartsen en huisartsen niet buiten werktijd open zijn. Daarom doen de meeste werkgevers er niet zo moeilijk over."

Maken werknemers er weleens misbruik van?

"Dat gebeurt bijna nooit. De meeste werknemers zorgen ervoor dat ze 's ochtends vroeg bij de tandarts terechtkunnen en lichten hun baas in dat ze misschien iets later zijn. Pas als iemand wel erg vaak een afspraak buiten de deur heeft, kan dit leiden tot argwaan bij de werkgever."

"Zo ken ik een verhaal van een medewerkster die allerlei afspraken had in het ziekenhuis. Haar werkgever vroeg zich af of dat wel klopte, maar een werknemer hoeft natuurlijk niet te vertellen waarvoor hij of zij naar het ziekenhuis gaat. Uiteindelijk kwam aan het licht dat zij en haar partner een fertiliteitstraject in waren gegaan."

"De werkgever had uiteraard begrip voor de situatie. In de meeste gevallen valt er wat te regelen. Als werkgever kun je bijvoorbeeld voorstellen om de helft van het loon door te betalen. Maar het beste is om als werkgever een helder verlofreglement op te stellen. Dan voorkom je lastige en onduidelijke situaties."

Is er geen beleid? Dan moet je er officieel gezien vakantie-uren voor opnemen.

Hoe ziet zo'n verlofreglement eruit?

"Daar staat bijvoorbeeld in dat je maar een x aantal uur per maand naar de tandarts, huisarts, fysiotherapeut of ziekenhuis mag onder werktijd. Zit je daarboven, dan moet je er vakantie-uren voor opnemen. Ook kan in het reglement staan dat je dat soort afspraken zoveel mogelijk in je eigen tijd, aan het begin of aan het einde van de dag moet plannen. Niemand kiest er in principe voor om naar een arts te gaan. Je móét wel, maar een werkgever hoeft er ook niet volledig voor op te draaien."

"Is er geen beleid? Dan moet je er officieel gezien vakantie-uren voor opnemen. Van parttimers wordt verwacht dat ze die afspraken zoveel mogelijk op hun vrije dag inplannen. Dat kan als oneerlijk worden gezien, maar zo zijn de regels. Het kan natuurlijk zo zijn dat je huisarts niet werkt op jouw vrije dag. Dan moet je wel onder werktijd gaan."

Monteurs en loodgieters werken ook tijdens kantooruren. Moet je voor zo'n afspraak ook vakantie-uren opnemen?

"Als er met spoed een monteur of loodgieter moet langskomen, dan valt dat onder het calamiteitenverlof. Springt de waterleiding, dan moet je daar natuurlijk zo snel mogelijk iets mee. Een tandartsbezoek zou ook nog onder calamiteitenverlof kunnen vallen, bijvoorbeeld als je bent gevallen en er een tand uit ligt."

"Maar laat je een dakkapel plaatsen en wil je daar per se bij zijn, dan zal je vrij moeten nemen. Wat in de praktijk ook vaak gebeurt, is dat de werkgever die dag mag thuiswerken om de werklui binnen te laten en vragen te kunnen beantwoorden."

