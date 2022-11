Dit verdient een secretaresse

Hoeveel je kunt verdienen in je vak, hangt in Nederland voor een groot deel af van je sector of branche. Maar hoe hoog (of laag) liggen de lonen voor verschillende beroepen precies? Deze week nemen we het salaris van een secretaresse onder de loep.

Het woord secretaresse alleen al doet de wenkbrauwen vandaag de dag fronsen. Het bevestigt namelijk een beeld dat alleen vrouwen in deze functie zouden passen. De mannelijke vorm van het woord - secretaris - wordt gebruikt om een ander soort functie binnen de bedrijfstop aan te geven, zoals een secretaris voor de raad van bestuur.

Ingeborg Pardon-Lentjes, eigenaar van kennisplatform SecretaresseNet: "De discussie over de naam secretaresse duurt al enige jaren en wordt heviger. Alternatieven komen meer in zwang."

"Maar in de volksmond heeft men het nog altijd over 'de directeur met een secretaresse'. En hoewel die directeur al vaker een vrouw is, zijn secretaresses in zeker 90 procent van de gevallen vrouw. Ik zie die functienaam dus niet verdwijnen. Ook de gebruikers op SecretaresseNet zijn hoofdzakelijk vrouw, dat verandert nauwelijks."

In plaats van de functiebenaming secretaresse wordt door bedrijven ook wel personal assistant of secretarieel medewerker gebruikt. Wij houden het in dit artikel bij secretaresse (m/v/x).

Wat voor opleiding moet je gedaan hebben?

Pardon-Lentjes: "Traditioneel wordt de mbo-opleiding directiesecretaresse/managementassistente op niveau 3 en 4 gevraagd. Ook de opleiding van Schoevers wordt nog steeds gewaardeerd."

Wat kun je dan verdienen?

Er is geen cao voor secretaresses. Ze vallen onder de cao van hun branche, als die er is, of onder de afspraken van het detacherings- of uitzendbureau. Randstad noemt voor de functie secretaresse een bedrag van 2.500 tot 2.700 euro bruto per maand voor een fulltimebaan, wat neerkomt op 33.000 euro per jaar.

Bij afwezigheid van de manager runt de secretaresse steeds vaker de toko.

Ingeborg Pardon-Lentjes, eigenaar SecretaresseNet

Voor een starter in de functie moet eerder gedacht worden aan 2.000 euro bruto per maand. Met de nieuwste cao's kan daar qua secundaire arbeidsvoorwaarden behoorlijk wat bij komen, van reiskosten- en thuiswerkvergoedingen tot laptops van de zaak.

Wat wordt er voor dat salaris van je gevraagd?

Pardon-Lentjes zegt dat het takenpakket van secretaresses in de afgelopen jaren breder en veelzijdiger is geworden. "De manager of directeur vraagt naast de standaard secretariële werkzaamheden zoals agendabeheer en de telefoon opnemen vaker een proactieve secretaresse of assistent. Die moet meedenken en -doen als sparringpartner van de directie, bijvoorbeeld bij belangrijke veranderingen als reorganisaties. Dat vereist discretie. Je bent een gatekeeper voor de organisatie."

"Daarnaast komen er ook meer werkzaamheden bij in hr en marketing & communicatie. Ook de organisatie van evenementen en zakenreizen kan bij het werk horen, inclusief verdieping in de culturen van de landen waar de manager naartoe reist. Bij afwezigheid van de manager runt de secretaresse steeds vaker de toko. Ik noem het ook wel de secretaresse als co-manager."

Hoe hoog kan het salaris oplopen?

De bovengrens van wat iemand in de functie kan verdienen verschilt per cao of bedrijf. Maar ook hier geldt dat schaarste op de arbeidsmarkt kansen biedt voor onderhandelen over een hoger loon.

Ook wie doorgroeit naar een functie met meer verantwoordelijkheden en een groter takenpakket kan meer verdienen. Dan zal waarschijnlijk wel meer scholing nodig zijn. Pardon-Lentjes: "Als je doorgroeit veranderen de functienamen in 'officemanager', 'support professional' en dan 'executive assistant'. De eerder genoemde uitgebreide taken vergen vaak een opleiding op hbo-niveau of een hele ruime praktijkervaring. Je moet geleerd hebben proactief mee te denken met de visie en doelstellingen van de organisatie en je moet weten hoe je daar goed over moet communiceren met de directie."

Met bovengenoemde hogere functies is het mogelijk op te klimmen naar een salaris tot 4.000 euro bruto per maand. Voor de functie executive assistant worden op vacaturesites als Nationale Vacaturebank en Indeed ook salarissen tot 5.000 euro bruto per maand genoemd.

