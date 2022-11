Marinka ontwerpt de kleurplaten die uitgedeeld worden in restaurants

Lookalikes, slangenmelkers, matrassentesters en Netflix-ondertitelaars. In deze rubriek interviewen we de mensen met een niet-standaard antwoord op de standaardvraag: Wat doe jij eigenlijk? Dit keer: kleurplatenontwerper Marinka Bassa (38).

Naam : Marinka Bassa

: Marinka Bassa Wat: Ontwerper van bedrijfskleurplaten

Ontwerper van bedrijfskleurplaten Kleurtip: "Probeer eens om een vlakje in te kleuren met potlood en trek dan met een stift - in een iets donkerdere kleur - een lijn langs de zwarte lijn van het vlak. Op deze manier krijg je een heel mooi soort diepte in je kleurplaat."

Hoe fijn is het als je met de kinderen uit eten gaat en er in het restaurant iets leuks te doen is voor de kinderen? Toen illustrator Bassa door een horecagelegenheid gevraagd werd om een kleurplaat in de vorm van een placemat te ontwerpen, twijfelde ze geen seconde.

"Als de kinderen een mooie kleurplaat voor de neus hebben, eet je een stuk rustiger en blijf je ook langer hangen voor het toetje", zegt Bassa, die zelf moeder van twee dochters is. "Trust me, I know!"

Onder de naam Knalroth (spreek uit als knalrood) Illustratie ontwerpt Bassa al anderhalf jaar voornamelijk kleurplaten voor bedrijven. Na de vraag vanuit de horecagelegenheid begonnen de zaken te lopen.

Als ik een kleurplaat maak vind ik het supertof om allerlei details van het bedrijf terug te laten komen.

Marinka Bassa

"We zaten bijvoorbeeld een keer bij de hovenier met onze kinderen", herinnert Bassa zich. "Omdat ik de kinderen moest entertainen, kreeg ik maar weinig mee van het verhaal van de hovenier."

Ze besloot de hovenier een paar dagen later een bericht te sturen: of het niet een gaaf idee was om een kleurplaat te ontwerpen zodat ze die aan kinderen konden geven tijdens klantgesprekken. "Ze reageerden gelijk mega-enthousiast. En zo ontwierp ik kleurplaat nummer twee. En hierna werd ik steeds vaker gevraagd."

'Geluid van potlood op papier is niet te overtreffen'

Als ze een kleurplaat maakt, begint Bassa altijd eerst met een schets. En dan het liefst op papier; dat is volgens haar het rustgevendst. "Het gevoel en geluid van potlood op papier is niet te overtreffen", zegt ze. Dat besef is tot meer mensen doorgedrongen, getuige de vele kleurplaten die er tegenwoordig ook voor volwassenen zijn.

Bassa: "Mensen krijgen de hele dag ontzettend veel informatie binnen. Dan is het heel prettig om je even op één ding te focussen." Wanneer ze tevreden is over de schets op papier, scant ze de tekening digitaal in. In haar digitale tekenprogramma kan ze vervolgens makkelijk kleine aanpassingen aanbrengen. Door sommige vlakken met opzet zwart te maken, creëert ze balans in de tekening en gaat het geheel direct al meer spreken.

De kleurplaten stemt Bassa volledig af op het bedrijf van de opdrachtgever. "Als ik een kleurplaat maak, vind ik het supertof om allerlei details van het bedrijf terug te laten komen, zodat het écht een persoonlijke plaat wordt en overduidelijk niet eentje die zomaar van het internet geplukt is."

Een van de ontwerpen van Marinka Bassa. Foto: Marinka Bassa / Ambulancezorg Gelderland-Midden

Bassa maakte stripkleurplaat over 112-noodoproep

Ook ontwierp Bassa een kleurplaat voor een stichting die pleit voor meer aed's in het straatbeeld. "De illustratie moest kinderen duidelijk maken wat er allemaal gebeurt als iemand onwel wordt en je 112 belt." Bassa tekende de plaat in stripvorm, zodat in chronologische volgorde te zien is welke stappen gezet moeten worden vanaf het moment van de noodoproep.

Het leukste aan het maken van kleurplaten vindt Bassa dan ook dat ze op zo veel verschillende manieren zijn in te zetten: als kleurwedstrijd, als uitdeelmateriaal op beurzen, als placemat, als uitlegplaat, als kerstkaart. Bassa: "Een vrolijkere reclame is er niet."

