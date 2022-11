Jonge ondernemers eerlijk over hun bedrijf: 'Wisselend inkomen is een nadeel'

Steeds meer jongeren starten tijdens hun opleiding een onderneming. In vijf jaar tijd groeide de groep ondernemers onder de 22 jaar van een kleine 19.000 naar ruim 51.000. Wie zijn die jongeren met een handelsgeest en waarom kiezen ze voor een eigen bedrijf?

Walid (23) uit Utrecht

Walid runt een online marketingbureau | Werkt gemiddeld drie à vier uur per dag aan zijn bedrijf | Studeert daarnaast aan de Universiteit van Tilburg | Begon op zijn zeventiende met ondernemen

Geef eens een korte elevatorpitch.

"Mijn team (zes zzp'ers) en ik helpen bedrijven met online marketing. We creëren meer naamsbekendheid en omzet, vooral op sociale media. Daarnaast ontwerpen we huisstijlen en maken we websites."

Wanneer begon je met ondernemen?

"Op mijn zeventiende begon ik een webshop. Op een gegeven moment liep ik tegen allerlei problemen aan. Er zat niets anders op dan te stoppen."

Het is keihard werken. Vooral in het eerste jaar verdien je bijna niets.

Walid, ondernemer

"Ik liet me niet uit het veld slaan en verdiepte me in marketing, las boeken en volgde online cursussen. Toen ik wist dat ik het onder de knie had, startte ik mijn huidige bedrijf."

Wat maakt ondernemen zo vet?

"De vrijheid. Ik kan mijn eigen tijd indelen en ik bepaal zelf wat ik waard ben: ik kan 40 euro per uur vragen voor het leveren van een dienst of 80 euro als ik dat reëel vind."

Er zijn vast ook nadelen.

"Je moet je eigen administratie doen. Dat deed ik een tijdje zelf, maar dat werkte niet. Ik was lui en maakte fouten. Dat heeft me uiteindelijk geld gekost en dat is zonde. Inmiddels besteed ik het uit."

Wat is volgens jou de grootste valkuil voor jonge ondernemers?

"Veel jongeren beginnen een bedrijf omdat ze snel geld willen verdienen. Dat is niet realistisch, het is keihard werken. Vooral in het eerste jaar verdien je bijna niets."

Heb je een tip voor (toekomstige) jonge ondernemers?

"Denk goed na of je het écht wil en stel jezelf de vraag: zou ik dit over vijf jaar nog steeds willen doen? Als het antwoord 'ja' is, ga er dan voor. Heb geduld en leer van je fouten. Een bedrijf starten kost tijd. Maar als je voor je passie gaat, is dat het waard."

Maria (18) uit IJsselstein

Maria verkoopt sportarmbandjes | Werkt gemiddeld anderhalf uur per dag aan haar bedrijf | Zit in haar examenjaar (tweetalig vwo) | Heeft ook nog een bijbaan in de horeca en bij haar dansschool

Geef eens een korte elevatorpitch.

"Ik heb een nieuw product bedacht: sportarmbandjes die je sieraden beschermen tijdens het sporten. Ik praat op dit moment met investeerders en hoop de bandjes binnenkort via sociale media te verkopen."

Hoe ontstond het idee voor de armbandjes?

"Mijn sieraden zijn belangrijk voor me. Tijdens het sporten hou ik ze het liefst om, maar tegelijkertijd wil ik dat ze goed beschermd zijn."

Ze vonden me te jong en dachten dat ik niet wist wat ik deed.

Maria, ondernemer

"Ik had behoefte aan iets wat er niet was en kwam op het idee voor een comfortabel en mooi bandje."

Wanneer ben je begonnen?

"Ongeveer een jaar geleden. Samen met drie klasgenoten volgde ik op school een traject voor jonge ondernemers. Na die onderzoeksfase ben ik in mijn eentje verdergegaan."

Hoe vergaat het je sindsdien?

"Heel vaak hoorde ik 'nee' als ik contact zocht met bedrijven. Ze vonden me te jong en dachten dat ik niet wist wat ik deed. Als ze wel met me wilden praten, haakten ze af omdat ik geen prototype had. Ik ging op mijn bek, leerde van mijn fouten en zette door. Inmiddels ben ik in contact met mogelijke investeerders."

Wat is er zo leuk aan ondernemen?

"Ik ben gepassioneerd over wat ik doe en werk met plezier. Mensen iets bieden wat er nog niet is, vind ik mooi."

Zijn er ook minder leuke kanten?

"Het is niet leuk als je idee wordt afgekraakt - en dat gebeurt regelmatig. Maar ja, het is onmogelijk dat iedereen wegloopt met je idee. Een bedrijf starten kost tijd en dus moet je veel geduld hebben."

Heb je een tip voor (toekomstige) jonge ondernemers?

"Hou vol. Ook of misschien juist als je faalt."

Luuk (18) uit Made

Luuk maakt video's | Werkt gemiddeld zes uur per week aan zijn bedrijf | Studeert aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam | Werkt vijftien uur per week als verkoopmedewerker

Geef eens een korte elevatorpitch.

"Ik maak video's voor bedrijven en particulieren. Soms is dat een reclame, soms een bruiloftsvideo of nog iets anders."

Hoe kwam je op het idee?

"Al langer maakte ik video's. Meestal voor mezelf en soms voor familie. Steeds vaker vroegen mensen of ik iets voor ze wilde filmen."

De inkomsten van mijn videobedrijf zijn heel wisselend. Soms verdien ik veel, soms weinig.

Luuk

"Toen dacht ik: wat nou als ik een bedrijfje begin? Dan kan ik geld verdienen, groeien als filmmaker en een goede naam opbouwen."

Daarnaast heb je een bijbaan, verdien je nog niet genoeg?

"Ik vind het fijn om een vast inkomen te hebben, de inkomsten van mijn videobedrijf zijn heel wisselend. Soms verdien ik veel, soms weinig."

Wat zijn voor- en nadelen van het ondernemerschap?

"De vrijheid die erbij komt kijken is fijn: ik bepaal zelf welke opdrachten ik aanneem en deel mijn eigen tijd in. Het wisselende inkomen is een nadeel, net als het bijhouden van mijn administratie."

Hoe reageren mensen op zo'n jonge ondernemer?

"Klanten vinden het geen probleem, ze reageren heel normaal. Maar als ik andere mensen over mijn eigen bedrijf vertel, kijken ze vaak gek op. Ze zijn verbaasd en vinden het nogal wat. Ikzelf zie mijn leeftijd als een voordeel: ik kan alleen maar groeien."

Wat adviseer je (jonge) startende ondernemers?

"Denk goed na over wat je wil doen, begin niet zomaar met 'iets'. Een goede, professionele website en een LinkedIn-profiel helpen je bij het opbouwen van een zakelijk netwerk."

