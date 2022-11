Waarom wordt het personeelstekort niet opgelost met migranten?

Jarenlang gestudeerd, werkervaring opgedaan en dan breekt de oorlog uit. Aangekomen in Nederland blijkt dat veel vluchtelingen niet kunnen werken in een functie waar ze voor zijn opgeleid. En dat terwijl er in veel sectoren een groot personeelstekort is. Waarom kunnen vluchtelingen niet op hun niveau werken?

In Nederland kan een vluchteling of statushouder niet zomaar overal aan de slag, zegt Evita Bloemheuvel, woordvoerder van VluchtelingenWerk Nederland. "Werkgevers stellen vaak hoge eisen en de asielprocedure kent veel controles. Zo moeten de behaalde diploma's bijvoorbeeld gekeurd worden door DUO. Bij deze keuring wordt gekeken welk Nederlands diploma vergelijkbaar is met het diploma van de vluchteling."

Het kan dus zo zijn dat DUO een Syrisch, Afghaans of Oekraïens diploma op een lager niveau inschaalt dan het oorspronkelijk in het thuisland was. Bloemheuvel: "Als dit gebeurt, kan de vluchteling een opleiding volgen om de kennis op te schalen. Op deze manier kan hij uiteindelijk wel werk op zijn niveau doen, zoals in de zorg."

Een goede beheersing van de Nederlandse taal

Maar een juiste opleiding is vaak niet voldoende, stelt Bloemheuvel. "Ik ken een man die in Iran een eigen sportschool had. Hij trainde daar topsporters en spreekt vloeiend Engels. Toch is hij in Nederland al ruim een jaar op zoek naar een baan. In hogere functies wordt hij niet aangenomen, omdat zijn Nederlands niet goed genoeg is en voor een personal trainer is hij te hoog opgeleid. Hij valt er net tussen, net zoals vele anderen."

Veel werkgevers willen dat hun werknemers op een goed niveau Nederlands spreken. "Dat is logisch, maar er is vaak wel een oplossing te vinden, zodat de taalbarrière zo klein mogelijk wordt", legt Bloemheuvel uit. "Zet iemand op een plek waar communicatie minder belangrijk is, zoals in de keuken bij de horeca. Of help de statushouder een handje en leer hem de belangrijkste termen. Dat is bij veel Oekraïense vluchtelingen ook gelukt."

Pieter Vermeer van JobOn - een landelijke community voor werkzoekenden - is het daarmee eens. "Er leven veel vooroordelen bij werkgevers - zoals de taalbarrière - die vaak verdwijnen als de werkgever de statushouder heeft ontmoet. Dan ziet hij echt hoeveel potentie iemand heeft. Iets wat op alleen een cv niet zichtbaar wordt."

Deze mensen willen werken en wij hebben mensen nodig.

Pieter Vermeer, JobOn

Leer elkaar kennen

Bloemheuvel vult hier op aan: "Vaak hebben vluchtelingen een gat in hun cv. Dit komt omdat ze door de oorlog niet meer konden werken en de inburgeringsprocedure in Nederland veel tijd kost." Een vluchteling mag bijvoorbeeld de eerste zes maanden van het verblijf in Nederland niet werken. "Het gat wordt dus steeds groter, zonder dat de vluchteling hier iets aan kan doen", aldus Bloemheuvel. "Een persoonlijk gesprek kan dan voorkomen dat iemand alleen op z'n cv wordt afgewezen."

Werkgevers en toekomstige werknemers kunnen zo'n netwerkgesprek bijvoorbeeld vandaag voeren op de Nationale Werkbezoekdag van JobOn, maar ook kan een werkgever zelf het initiatief nemen voor een netwerkgesprek. Vermeer: "De werkgever hoeft niet direct een baan aan te bieden, maar even met elkaar praten is voor beide partijen interessant. De statushouder leert meer over de Nederlandse arbeidsmarkt en de werkgever leert een hele nieuwe groep werknemers kennen."

Nederland moet volgens Vermeer investeren in de statushouders en arbeidsmigranten. "Dit geldt niet alleen voor de overheid, maar ook voor werkgevers. Er is een personeelstekort en dit is een mogelijke oplossing. Deze mensen willen werken en wij hebben mensen nodig."

Vluchtelingen hebben ook een uitdaging nodig

Er moet wel opgepast worden dat de hoogopgeleide vluchtelingen niet alleen op praktische beroepen worden gezet, waarschuwt Vermeer. "Op de korte termijn is dit prima. Mensen willen vaak graag de handen uit de mouwen steken. Maar op de lange termijn hebben ze wel uitdaging nodig. Het is dus aan ons om de uitdaging te bieden."

En dit geldt niet alleen voor oorlogsvluchtelingen. "Er komen in Nederland veel arbeidsmigranten binnen. Denk bijvoorbeeld aan IT'ers uit India. Zij nemen hun vrouw mee, die vaak ook goed opgeleid is. We lopen veel kennis mis als we geen plek bieden aan al deze mensen."

